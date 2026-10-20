Cerreto Guidi, presentato il Piano comunale di Protezione civile ai dipendenti

Nell’ambito delle funzioni assegnate agli Enti Locali in materia di Protezione civile, assume particolare rilevanza il Comune come luogo di attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi e di gestione degli interventi.

Il Piano Comunale di Protezione Civile che rappresenta lo strumento operativo che organizza in presenza di emergenze, le procedure di intervento delle strutture comunali, è stato illustrato nei giorni scorsi dalla Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti che ne ha parlato ai dipendenti dell’Ente nel corso di un incontro proficuo e ricco di spunti. Alla presentazione sono intervenuti, fra gli altri, l’assessore alla Protezione Civile Andrea Lavecchia e l’arch. Viola Fabbrizzi dell’area tecnica.

L’organizzazione e le fasi della Protezione civile, il supporto attivo dell’Unione ai livelli locali, l’importanza della formazione e della comunicazione, i codici di allerta e il ruolo del COC (Centro operativo comunale), sono stati illustrati con l’utilizzo di slides.

L’obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza e di approfondire i compiti che ogni dipendente comunale assegnato alle funzioni di emergenza, deve conoscere.

“Il Piano di Protezione civile comunale è importante ed è importante farlo conoscere, perché tutti si mantengano allineati ai livelli di rischi valutati e alle migliori pratiche di gestione dei rischi stessi- spiega Simona Rossetti, Sindaca di Cerreto Guidi e delegata per l’Unione alla Protezione civile- il piano di Protezione civile è fondamentale per mettere in pratica tutti quei comportamenti di tutela della popolazione e per interventi rapidi ed efficaci. Ringrazio i dipendenti per la disponibilità dimostrata, partecipando attivamente all’iniziativa”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

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