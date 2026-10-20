Odontoiatria digitale, alla Clinica Leonardo Kormed di Sovigliana diagnosi e interventi più precisi

Alla Clinica Leonardo Cormed di Sovigliana l’odontoiatria digitale è ormai un unto fermo del lavoro quotidiano. Ne hanno parlato la dottoressa Andrea Carini e il dottor Filippo Marianelli, rispettivamente responsabile e direttore sanitario del reparto di odontoiatria.

Il punto di partenza è l’impronta digitale, una piccola telecamera che scansiona la bocca in pochi secondi e prende il posto delle vecchie paste, con la nausea e il fastidio che le accompagnavano. Marianelli spiega così: "Già dalla prima visita riusciamo a identificare le problematiche del paziente e a fargliele vedere, cosa che prima non si riusciva a fare. Se c’è una carie, oggi gliela puoi mostrare con la telecamera." Anche i tempi in poltrona si sono ridotti molto.

La scansione si integra con la TAC 3D e permette di pianificare gli interventi in anticipo, studiando l’osso, le strutture anatomiche da rispettare e lo spazio disponibile. Il giorno dell’intervento si lavora con una guida chirurgica già impostata e l’impianto viene inserito in pochi minuti, con più precisione e senza un postoperatorio pesante.

L’impronta digitale è alla base anche dello Smile Design, la progettazione del sorriso. La scansione e alcune fotografie tecniche, scattate con una fotocamera apposita, vengono inserite in tempo reale in un software. Partendo dal sorriso attuale del paziente, il medico disegna quello futuro, più bello e più bianco, con una sorta di rendering da realizzare. Il paziente vede così il risultato prima di iniziare. Se approva il progetto, si passa alla produzione delle faccette in ceramica in disilicato di litio (sottilissime lamine in ceramica che vengono incollate stabilmente sulla superficie esterna dei denti anteriori per migliorarne l'aspetto estetico) sempre partendo dall’impronta digitale.

La dottoressa Carini usa l’impronta digitale anche per simulare i trattamenti di ortodonzia, come le mascherine invisibili, mostrando al paziente il risultato finale prima di iniziare: "Gli odontoiatri non guardano più soltanto se i denti sono dritti e bianchi. Guardiamo anche il profilo del paziente, i muscoli, le gengive, tutte le strutture che coinvolgono il volto, per fare una diagnosi e una pianificazione migliori."

Gli strumenti si aggiornano di continuo, anche grazie all’intelligenza artificiale. Per questo, sottolineano i due medici, servono studio e corsi specifici: la tecnologia non sostituisce l’esperienza clinica, che resta la base di ogni trattamento.

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