Commemorazione dei defunti, modifiche alla viabilità a Certaldo

In occasione della Commemorazione dei defunti, il Comune di Certaldo ha disposto modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nelle aree vicine al Cimitero comunale di via Beata Giulia e al Cimitero della Misericordia di via Fiorentina, per gestire il maggiore afflusso di veicoli e garantire la sicurezza dei pedoni.

Cimitero comunale di via Beata Giulia

Nei giorni 29, 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre, dalle ore 9 alle 17, sarà istituito il senso unico di marcia da via Romana verso il cimitero, con prosecuzione sulla strada vicinale del Bassetto-Calcinaia fino a via delle Città e/o alla S.P. 50. Saranno inoltre previsti divieti di sosta in via Beata Giulia e in via B. Pertici. Il parcheggio antistante il cimitero sarà accessibile fino all’esaurimento dei posti disponibili; in caso di parcheggio completo, il transito potrà essere temporaneamente bloccato in attesa che si liberino spazi di sosta.

Cimitero della Misericordia di via Fiorentina

Nei giorni 1 e 2 novembre, dalle ore 13 alle 17, sarà vietato il transito in via Fiorentina nel tratto compreso tra le intersezioni con via Raffaello Sanzio e via Ugo D’Andrea, fatta eccezione per i veicoli autorizzati a raggiungere il cimitero dal personale addetto alla viabilità e per quelli muniti di contrassegno per il trasporto di persone con disabilità.

Il traffico diretto verso il centro sarà deviato su via Raffaello Sanzio, mentre quello diretto verso la periferia sarà indirizzato su via Ugo D’Andrea. Ulteriori divieti di sosta interesseranno via Ugo D’Andrea e alcuni tratti di via Raffaello Sanzio, via Masaccio e via Tintoretto.

Le limitazioni saranno accompagnate da apposita segnaletica temporanea. I veicoli in sosta vietata potranno essere rimossi. Gli autobus di linea e quelli predisposti per il trasporto passeggeri in occasione della ricorrenza potranno transitare in via Beata Giulia in entrambi i sensi di marcia e nel tratto interdetto di via Fiorentina.

Le disposizioni sono contenute nell’ordinanza n. 197 del 16 ottobre 2026. Gli orari e le limitazioni potranno subire variazioni in relazione alle condizioni della circolazione, su indicazione del personale della Polizia Municipale in servizio.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Certaldo

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