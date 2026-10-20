Cosma Barbafiera porta “Intonato Simpatico” al Circolo Arci G. Monti

Domenica 25 ottobre alle 21:00, Cosma Barbafiera, teatrante originario della provincia di Livorno, in scena con Intonato Simpatico al Circolo Arci G. Monti di Stibbio (PI). Un OneMan Show teatrale e cabarettistico in cui si incastrano comicità, musica e improvvisazione.

La trama. Cosma non è un attore e anche quella sera finirà per non dire niente. Finito lì per questioni di debiti, il suo mestiere è un altro, ha una ditta di spurghi a Roma. Anche oggi andrà come ieri. Anche oggi spera che piova e vada tutto a monte perché non ha niente da raccontare. In una specie di serata improvvisata Cosma ci canta stacchetti divertenti, svela aneddoti inventati o legati al suo passato.

Lo spettacolo. È l’insieme di alcuni dei cavalli di battaglia dell'attore, raccolti in un calderone di battute, chiacchiere rumorose e canzoni travolgenti. Con uno stile variegato fatto di gags, parodie musicali e momenti di improvvisazione, il pubblico vive l’autoironica tragicommedia di Cosma, e partecipa, commenta, gioca con lui.

Lo spettacolo ha debuttato nella primavera-estate del 2026. Muovendosi tra i circoli sparsi per il territorio toscano, Cosma ha fatto il giro di quasi tutte le province della regione.

Cosma Barbafiera è originario di San Vincenzo e vive a cavallo tra il suo paese, Firenze e Prata, un piccolo “eremo” nella provincia di Grosseto. Formatosi all’Università degli studi di Firenze oggi per il Teatro della Toscana è attore e assistente alla regia al fianco di Angelo Savelli. Attualmente porta in giro i suoi monologhi musicali prodotti e distribuiti in modo interamente indipendente. Il suo stile drammatico si avvale di più personaggi comici, e dal susseguirsi di gags assurde e musicali che alternano e incorniciano un racconto principale. Raccontando storie surreali, attiva un dialogo teatrale e giocoso con gli spettatori, mai lasciati liberi di distrarsi.

Domenica 25 ottobre, ore 21:00, Circolo G. Monti di Stibbio (PI)

Per info: Valentina Sarlo - 392 016 7471

Fonte: Ufficio stampa