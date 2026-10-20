Da Empoli alla finale della Benefit Competition: REGO tra le aziende premiate a Padova

C’è anche un’azienda empolese tra le realtà imprenditoriali selezionate per la finale nazionale della Benefit Competition, l’iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per valorizzare le Società Benefit capaci di coniugare risultati economici e impatto positivo sulle persone e sulle comunità.

Si tratta di REGO Srl Società Benefit, azienda con sede a Empoli, specializzata nella progettazione e produzione di sistemi per la sicurezza nei lavori in quota, che nei giorni scorsi ha conquistato il terzo posto nella tappa di Padova, svoltasi presso lo SMACT Competence Center.

REGO è stata selezionata tra undici Società Benefit partecipanti, ottenendo così l’accesso alla finale nazionale.

Un riconoscimento che premia un modello d'impresa nel quale la sicurezza non è soltanto una questione di normative e dispositivi, ma una responsabilità quotidiana verso le persone.

Un'impresa che investe nel benessere dei propri collaboratori

Essere una Società Benefit significa per REGO tradurre i propri valori in azioni concrete, a partire dalle persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell'azienda.

Nel tempo sono state introdotte diverse iniziative dedicate al benessere dei collaboratori, molte delle quali nate proprio dall'ascolto delle loro esigenze e da proposte condivise.

Tra queste, l’introduzione di un servizio mensa aziendale, sostenuto attraverso un contributo condiviso tra azienda e dipendenti, mantenendo i buoni pasto già previsti.

A questa si affianca la distribuzione gratuita di frutta fresca due volte alla settimana in tutte e tre le sedi aziendali, grazie alla collaborazione con un fruttivendolo locale: un'iniziativa che promuove abitudini alimentari più sane e, allo stesso tempo, sostiene l'economia del territorio.

Anche la disponibilità gratuita di acqua e caffè per tutti i collaboratori rientra in una serie di attenzioni quotidiane che contribuiscono a rendere l'ambiente di lavoro più accogliente.

Piccoli e grandi interventi che nascono da una convinzione precisa: il benessere delle persone non è un elemento accessorio dell'attività d'impresa, ma parte integrante del suo sviluppo.

Da Empoli, la cultura della sicurezza arriva nelle scuole e nelle piazze

Il riconoscimento ottenuto a Padova valorizza anche l'impegno di REGO nella diffusione della cultura della sicurezza, un percorso che coinvolge non soltanto il mondo del lavoro, ma anche le nuove generazioni.

Attraverso la Fondazione Regolino ETS, sostenuta e finanziata da REGO Srl Società Benefit, l'azienda promuove iniziative educative e sociali per avvicinare bambini, famiglie e cittadini al tema della sicurezza.

Il territorio empolese ha già avuto modo di conoscere Regolino, il personaggio protagonista di questo percorso educativo, attraverso il progetto “Regolino va a scuola”, portato nelle scuole del territorio, e “Città di Regolino”, iniziativa che ha coinvolto la cittadinanza in Piazza della Vittoria a Empoli, il 24 maggio scorso.

Due esperienze che raccontano la volontà di rendere la sicurezza un tema accessibile a tutti, partendo dai più piccoli e coinvolgendo anche le famiglie.

Da Empoli alla finale nazionale

Il risultato ottenuto alla Benefit Competition rappresenta un importante riconoscimento per REGO - che nel dicembre 2025 ha conseguito anche la certificazione B Corporation - e per un territorio che esprime realtà imprenditoriali capaci di affiancare alla crescita economica un impegno concreto verso la collettività.

La finale nazionale in programma a Roma sarà un’occasione per far conoscere l’esperienza di un’azienda empolese che ha scelto di fare della sicurezza una cultura condivisa, investendo nelle persone, nell’educazione e nella comunità.

Un modello che interpreta la sostenibilità non come un insieme di dichiarazioni, ma come una responsabilità da esercitare ogni giorno.

Link per approfondimenti:

https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/benefit-competition-a-padova-la-quarta-tappa-dedicata-alle-imprese-che-coniugano-impatto-sociale-competitivita-e-responsabilita

https://www.mimit.gov.it/it/benefit/competition

REGO Srl Società Benefit

REGO è un'azienda con sede a Empoli specializzata nella progettazione e produzione di sistemi per la protezione anticaduta e la sicurezza nei lavori in quota. Società Benefit e certificata B Corporation, promuove il concetto di Safety Mindset: una visione della sicurezza che va oltre gli obblighi normativi e mette al centro consapevolezza, comportamenti e responsabilità verso le persone.

Attraverso la Fondazione Regolino ETS sostiene progetti educativi e iniziative per diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole e nella comunità.

www.rego.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa