Fondazione Toscana Spettacolo, formalizzata la nomina di Marco Giorgetti a Commissario

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Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato il decreto di nomina di Marco Giorgetti nel ruolo di Commissario della Fondazione Toscana Spettacolo. La formalizzazione dell’incarico è avvenuta nel corso della seduta della giunta regionale di oggi, lunedì 19 ottobre.

“Abbiamo ritenuto quella di Giorgetti una figura idonea al ruolo perché la sua è una professionalità che unisce la competenza artistica a quella tecnico-amministrativa – ha spiegato Giani –.  Ha maturato una lunga esperienza nei diversi ambiti dello spettacolo dal vivo a livello nazionale ed oltre e ha saputo, nel suo percorso, unire lo studio alla pratica, cosa che lo rende la persona giusta per accompagnare Fondazione Toscana Spettacolo in una nuova fase del suo percorso”.

La nomina di Giorgetti giunge infatti in una fase di riassetto della Fondazione, per la quale la Regione sta valutando la possibilità di una trasformazione giuridica.

Nato a Firenze, Marco Giorgetti si è formato a stretto contatto con il regista Orazio Costa Giovangigli ed ha iniziato la sua attività sul campo fin dal 1978, all’età di 18 anni. Fino ai primi anni ‘90 è attivo come attore di teatro, cinema e televisione e aiuto regista in compagnie di prosa e teatri di rilevanza nazionale, organizzatore e direttore artistico di strutture e manifestazioni teatrali. Ha ricoperto a lungo, a partire dal 2007, il ruolo di direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana (già Teatro della Pergola). Dal 2003 ha affiancato alla sua attività gestionale quella di docente in organizzazione e produzione dello spettacolo presso università ed enti di formazione specialistica

Fonte: Regione Toscana

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