Furto in un'azienda di abbigliamento a Vinci: ladri entrano da una finestra

Furto in un'azienda di abbigliamento a Vinci, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Nel mirino dei ladri è finita la Alex&Co, con sede in via Ponte di Bagnolo. A riportare la notizia è La Nazione. Secondo quanto riferito, l'allarme è scattato intorno alle 23.43 di sabato. Gli agenti della vigilanza, arrivati sul posto, hanno notato i vetri rotti di una finestra e hanno contattato il titolare dell'azienda, chiedendogli di raggiungerli per verificare la situazione all'interno dei locali.

Una volta arrivato, l'imprenditore ha constatato che la finestra era stata danneggiata, ma durante il primo controllo non risultava niente di insolito. Dopo aver reinserito l'allarme, è stato concordato con gli agenti un ulteriore passaggio nel corso della notte.

Intorno alle 4.30 di domenica, durante una nuova ispezione, un addetto alla vigilanza ha segnalato alla centrale di aver visto una persona allontanarsi dall'azienda. Gli altri agenti intervenuti hanno quindi trovato diversi capi di abbigliamento abbandonati sul pavimento.

Avvisato nuovamente, uno dei titolari è tornato in azienda e, dopo aver verificato che era stato commesso un furto, ha chiamato i carabinieri. Dal sopralluogo dei militari è emerso che i malviventi si erano introdotti attraverso la finestra danneggiata, utilizzando una scala e alcune tavole di legno.

Sull'accaduto indagano i carabinieri di Vinci. Resta ancora da quantificare il valore della refurtiva.