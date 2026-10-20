Giani, niente corsa alle politiche né a sindaco di Firenze: "Porterò a termine il mandato"

"Rimarrò presidente della Regione, voglio portare a termine il mio mandato". Lo ha ribadito Eugenio Giani ai microfoni di Controradio, intervenendo sul ruolo dei rappresentanti toscani in Parlamento in vista delle politiche del prossimo anno. "Sarà bene che pesino un po' di più. Non vale per me", ha commentato.
Giani ha inoltre escluso l'ipotesi di una candidatura a sindaco di Firenze: "Quando ho avuto un ruolo l'ho svolto fino in fondo. E sarà così anche in questa legislatura".
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