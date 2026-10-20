Arriva 'Gocciolio', una giornata per conoscere e degustare l'olio della Valdelsa

Sarà un’intera giornata dedicata all’eccellenza olivicola, quella di domenica 1 novembre. Alla cultura agroalimentare si uniranno le nuove opportunità di sviluppo territoriale, il tutto nella ex Chiesa di SS.Tommaso e Prospero e nel parterre di Palazzo Pretorio del Comune di Certaldo. Si chiama 'Gocciolio' la manifestazione promossa dall'associazione Terra di Valdelsa in collaborazione con ANAPO, finalizzata alla valorizzazione tecnica, formativa e commerciale dell’olio del comprensorio.

L’evento nasce per rispondere a una duplice esigenza: da un lato, offrire ai produttori strumenti di aggiornamento tecnico e formazione, e dall’altro, promuovere l'olio extravergine d'oliva come vero e proprio attrattore turistico-alimentare, simbolo di un’identità culturale ricca e radicata nel paesaggio della Valdelsa.

Durante la giornata si alterneranno momenti dedicati alle tecniche di produzione, all'approfondimento normativo e alla degustazione consapevole per addetti ai lavori, appassionati e turisti.

Tra gli appuntamenti principali della manifestazione, spicca anche la presentazione della sintesi di una tesi di laurea incentrata proprio sull’analisi dell’olio come risorsa strategica ed eccellenza del territorio.

Lo studio metterà in luce il valore economico, culturale e attrattivo dell'oro verde della Valdelsa, offrendo spunti di riflessione sul futuro del comparto. In questo contesto è prevista l'importante collaborazione e supporto di ANAPO (Associazione Nazionale Assaggiatori Professionisti Olio) che conferma la vocazione tecnica e scientifica dell'evento, garantendo un apporto di competenze fondamentali per orientare i produttori verso standard qualitativi sempre più elevati e strategie di posizionamento sul mercato efficaci.

“L’olio non è solo un prodotto della terra, ma un racconto vivo della nostra storia e un motore di attrazione turistica per tutta la Valdelsa” evidenziano gli organizzatori di Terra di Valdelsa. “Con 'Gocciolio' vogliamo unire la concretezza della formazione agraria alla promozione culturale del nostro patrimonio alimentare”.

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