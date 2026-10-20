Il 2 novembre al via il nuovo corso di Lilt per smettere di fumare

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Otto incontri di gruppo condotti dalla psicologa e psicoterapeuta Claudia Bricci: "Il confronto con gli altri è un sostegno prezioso"

Otto incontri per lasciarsi alle spalle le sigarette, con il supporto di una professionista, di alcune tecniche cognitive e comportamentali e la condivisione delle esperienze con altre persone che vogliono raggiungere lo stesso obiettivo. Lunedì 2 novembre partirà il nuovo corso antifumo di Lilt Firenze, condotto dalla dottoressa Claudia Bricci, psicologa e psicoterapeuta.

Gli incontri si terranno dalle 19.30 alle 21 nella sede dell’associazione, in viale Donato Giannotti 23, a Firenze. Il calendario prevede otto appuntamenti: lunedì 2, giovedì 5, lunedì 9, giovedì 12, lunedì 16, lunedì 23 e lunedì 30 novembre, con l’ultimo incontro giovedì 10 dicembre.

"Smettere di fumare è una scelta importante per la propria salute - spiega Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze - ma liberarsi dalla dipendenza non è sempre semplice. Per questo proponiamo percorsi che aiutano a trovare le motivazioni personali per dire addio alle sigarette, affrontando anche le difficoltà che possono presentarsi lungo il cammino. Il confronto con gli altri partecipanti è un sostegno prezioso per non sentirsi soli e proseguire con maggiore consapevolezza".

"I partecipanti – aggiunge Bricci - sono costantemente motivati a provare nel concreto a modificare il loro rapporto con le sigarette per poi arrivare a smettere di fumare: il percorso è graduale e dolce. Nel gruppo si analizzano le motivazioni personali ed emotive che portano a fumare, si diventa più consapevoli dei vantaggi legati alla cessazione e si scoprono benefici molteplici e sorprendenti. Oltre al sostegno psicologico chi vuole può richiedere anche un supporto con la citisina, farmaco introdotto dal 2024 grazie alla collaborazione con un medico specializzato".

Per informazioni sui corsi antifumo e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare Lilt Firenze al numero 055 576939 o scrivere a info@legatumorifirenze.it. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.legatumorifirenze.it

Fonte: Lilt Firenze - Ufficio Stampa

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