Santa Croce sull'Arno, domani l'inaugurazione della casa di comunità 'Niccolai'

Sarà inaugurata domani, 21 ottobre, la casa di comunità 'Monsignor Luciano Niccolai' di Santa Croce sull'Arno. Il nuovo edificio, di circa 260 mq, è stato realizzato nell'area precedentemente occupata dal Distretto Socio-Sanitario, progettata e realizzata nel rispetto dei requisiti previsti dal PNRR e in coerenza con le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 77/2022. Al taglio del nastro sarà presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Il centro offre servizi sanitari e socio-sanitari integrati, tra cui accoglienza e CUP, ambulatori per i 6 medici di medicina generale e visite specialistiche, assistenza infermieristica e Infermiere di Famiglia, punto prelievi, ambulatori ostetrico-ginecologico e odontoiatrico, Consultorio Giovani e continuità assistenziale con presenza medica H24 e PIR. Sono inoltre presenti servizi sociali e PUA sociosanitario, programmi di screening e vaccinazione, spazi dedicati alla promozione della salute e alla gestione della cronicità, locali per il personale e strumenti di diagnostica di primo livello e telemedicina.

All'incontro con il presidente Eugenio Giani parteciperanno l'assessora regionale alla Sanità, Monia Monni, il direttore generale dell'Ausl Toscana centro, Valerio Mari, la presidente della Società della Salute, Francesca Giannì, il direttore della Sds, Franco Doni, il sindaco di Santa Croce sull’Arno, Roberto Giannoni, il direttore del Coordinamento organizzativo sanitario della zona, Paolo Amico, il direttore Area manutenzione e gestione investimenti Empoli, Luca Tani.

Notizie correlate