La nuova stagione del Teatro C'art si apre con 'CaraOkey'

Sarà una serata di musica, comicità e partecipazione collettiva a inaugurare ufficialmente 'Generazioni a Teatro 2026', la nuova stagione autunno-inverno del Teatro C’art di Castelfiorentino. Sabato 24 ottobre alle ore 21 andrà in scena 'CaraOkey', la nuova produzione della compagnia, di e con Federica Mafucci, con la regia di Monia Baldini e la consulenza musicale di Marco Lazzeri.

Protagonista dello spettacolo è Sharon LeBon, una diva pop anni ’80 surreale, eccentrica e clownesca, che arriva sul palco con un obiettivo ambizioso: trasformare il pubblico grazie al potere della musica. Tra grandi successi musicali, atmosfere pop, improvvisazioni e situazioni imprevedibili, Sharon accompagna gli spettatori in un'esperienza in cui il confine tra artista e pubblico diventa sempre più sottile.

Ma CaraOkey non è un semplice karaoke. È una performance clownesca e partecipativa, in cui la musica diventa il pretesto per incontrarsi, giocare, mettersi in discussione e superare, almeno per una sera, la paura di esporsi e di sbagliare. Il pubblico non assiste soltanto allo spettacolo, ma contribuisce a costruirlo attraverso il canto, il movimento e le interazioni con la protagonista. La nuova creazione racchiude alcuni degli elementi centrali della ricerca artistica di Teatro C’art, compagnia diretta da André Casaca, che da anni esplora le possibilità espressive del corpo, del gesto e della comicità. Un teatro che mette al centro l'essere umano e la relazione, in cui l'attore non si limita a rappresentare un personaggio, ma entra in dialogo con il mondo che lo circonda, lasciando spazio all'ascolto, all'improvvisazione e all'imprevisto.

In questa prospettiva, la comicità non è soltanto uno strumento per provocare la risata, ma un linguaggio capace di avvicinare le persone, abbattere le distanze e trasformare fragilità, errori e imperfezioni in possibilità espressive. È proprio su questo terreno che si muove CaraOkey: dietro l'immagine esuberante di una pop star si nasconde un invito a lasciar cadere le proprie difese, a giocare con la propria immagine e a scoprire il piacere di partecipare senza il timore del giudizio.

Lo spettacolo segna una nuova tappa nel percorso artistico di Federica Mafucci, attrice e clown che dal 2018 fa parte di Teatro C’art e che con la compagnia ha già realizzato Zona Franca, spettacolo premiato al Festival Crashtest 2020 e al Milano FringeOff Festival 2022. Con CaraOkey l'artista esplora una nuova dimensione della propria ricerca, intrecciando il linguaggio del clown con l'immaginario pop degli anni Ottanta e la forza aggregante della musica.

CaraOkey inaugura il cartellone di Generazioni a Teatro 2026, che proseguirà fino a dicembre con spettacoli di clown, circo, teatro contemporaneo e musica, rivolti a pubblici di età diverse.

La stagione è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze e Comune di Castelfiorentino.

Lo spettacolo si terrà sabato 24 ottobre alle ore 21 al Teatro C’art, in via G. Brodolini 9

a Castelfiorentino. Biglietto intero 8 euro, ridotto 5 euro dai 4 ai 14 anni, ingresso gratuito

fino ai 3 anni.

Prenotazioni e programma completo sul sito di teatro C’ar

Fonte: Ufficio Comunicazione - Teatro C'art

Notizie correlate