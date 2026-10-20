La Scuola Superiore Sant’Anna dà il benvenuto ai nuovi dottorandi

Sono 88 le nuove dottorande e i nuovi dottorandi dei dieci corsi Ph.D. che, martedì 20 ottobre a partire dalle 10:00, riceveranno il benvenuto alla Scuola Superiore Sant’Anna. La cerimonia, in programma presso l’Aula Magna della Scuola, prevede gli interventi del rettore Nicola Vitiello, del rappresentante dei coordinatori dei Ph.D. Alessio Moneta, della rappresentante delle allieve e degli allievi Ph.D. Elena Luzzara e delle coordinatrici e dei coordinatori dei singoli programmi di dottorato.

Dagli ultimi dati pubblicati nel report AlmaLaurea, l'occupazione a un anno dal conseguimento del titolo raggiunge il 100% (media nazionale al 94,1%). Anche sul fronte delle retribuzioni, la Scuola registra risultati superiori alla media nazionale: la retribuzione netta mensile è pari a 2.178 euro, rispetto ai 1.984 euro rilevati a livello nazionale.

Elevata anche la percezione dell'utilità del percorso di dottorato: il 94,6% dei dottori di ricerca della Scuola ritiene che il titolo sia molto efficace o efficace per l'attività lavorativa svolta, a fronte di una media nazionale del 76%.

I dati si confermano positivi se si considerano gli esiti occupazionali a tre anni dal conseguimento del dottorato. Il tasso di occupazione è infatti pari al 96,4%.

I Ph.D. della Scuola Sant’Anna

I programmi di dottorato della Scuola Superiore Sant'Anna si dimostrano attrattivi a livello internazionale, con la percentuale di allieve e di allievi stranieri che raggiunge il 30 per cento del totale, dato particolarmente alto per il sistema universitario italiano. I dottorati della Scuola Superiore Sant'Anna collegano la ricerca di base con quella applicata e dedicano forte attenzione alle richieste di innovazione in arrivo dal mondo industriale e dalle istituzioni pubbliche. Tutte le posizioni sono finanziate per intero: le studentesse e gli studenti ricevono una borsa di studio che si rinnova di anno in anno, a seguito di una valutazione positiva.

I 10 programmi di dottorato promossi dalla Scuola Superiore Sant’Anna sono: Biorobotica; Agrobiodiversity; Agrobioscienze; Health Science, Technology and Management; Economics; Law; Management Innovation, Sustainability and Healthcare; Human Rights, Global Politics and International Studies Sustainability; Emerging Digital Technologies; Medicina Traslazionale.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna

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