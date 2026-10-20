L'Angolo del Tempo, Domenica 1 novembre torna il mercato 'vintage', artigianato e collezionismo

Dopo il successo della prima edizione, domenica 1 novembre torna ad animare Piazza Gramsci “L’Angolo del Tempo”, il mercato per gli appassionati di “vintage”, artigianato e collezionismo che si ripeterà ogni prima domenica del mese fino all’estate del prossimo anno (ingresso libero)

A questo secondo appuntamento, che è promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione “Pinocchio 3000”, sono attesi oltre sessanta espositori provenienti da tutta la Toscana, che a partire dalle ore 9.00 e con orario no-stop fino alle 18.00 offriranno ai visitatori decine di oggetti che profumano di antico, ricercate dai collezionisti o da semplici curiosi che magari potranno trarne spunto per un regalo originale o un piccolo pensiero per una persona cara, con la certezza che potrà apprezzarlo

Quadri e stampe, mobili e soprammobili, manufatti di ogni tipo e pregio, libri, giornali e riviste, numismatica e filatelia, dischi in vinile, cd e musicassette, collezionismo in generale, abiti e calzature di pregio usati, accessori per abbigliamento e per la casa, bigiotteria , artigianato di qualità e molto altro ancora

L’Angolo del Tempo è anche una piazza all’insegna della sociabilità, della vita di relazione. Passeggiando tra le bancarelle, si potranno osservare oggetti e cose che richiamano alla memoria momenti di vita vissuta, raccontare ad altri esperienze e aneddoti dei quali sono stati protagonisti.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, i giardini all’interno di Piazza Gramsci si trasformeranno in uno spazio dedicato ai bambini ed alle famiglie con animatori, truccabimbi, bolle giganti, personaggi con i costumi delle fiabe e della fantasia ed un affascinante spettacolo di danza aerea proposto da Ylenia Carnevali. A tutti i bambini verrà regalato un biglietto di ingresso omaggio per visitare il Parco di Pinocchio ed il Giardino di Villa Garzoni a Collodi.

Per accogliere i visitatori che giungeranno da tutta la regione, è stata potenziata anche l'offerta gastronomica della ristorazione locale, con piatti tipici della cucina tradizionale e del buon vino.

“Il mercato – sottolinea l’Assessore al Turismo/Eventi, Franco Spina – è da sempre un luogo di socializzazione, di scambio, di vita di relazione che stimola e richiama la popolazione ad appropriarsi degli spazi urbani, a frequentarli per trascorrere qualche ora in modo spensierato, fare un po’ di shopping, o coltivare magari una passione, un interesse, riconducibile magari al proprio stile di abbigliamento o all’individuazione di un particolare oggetto del passato che possa personalizzare l’arredamento di casa. Siamo felici che questo nuovo format, un mercato replicabile ogni prima domenica del mese, sia stato accolto con favore sia da parte della popolazione che di potenziali visitatori. Una nuova opportunità di vivere il nostro centro cittadino, e in particolare la piazza, che ne rappresenta l’anima”.

Per ulteriori informazioni: 0572 1913547

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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