Lavorare da casa, Empoli al quinto posto in Italia. Bensi e Torrini: "Riconoscimento per pubblici e privati"

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La classifica di Magic Towns Italy definisce la città come "operosa, snodo ferroviario fuori dai circuiti turistici", con 91,8 punti su 100. Pisa si posiziona settima

Empoli al quinto posto come meta preferibile per chi lavora da remoto. A stabilirlo è Magic Towns, motore di ricerca rivolto a un pubblico internazionale che valuta il trasferimento in Italia. In particolare, la classifica Inverno 2026 ha inserito il territorio di Empoli nella Top 5 dei comuni preferiti per chi viene a vivere in Italia trasferendosi dall'estero. Empoli è inoltre l'unico Comune non capoluogo di provincia a figurare nella classifica, che vede in ordine Treviso, Udine, Pordenone, Varese e a seguire Empoli. La seconda città toscana in elenco è Pisa, al settimo posto.

I criteri con cui è stata effettuata la ricerca indica territori senza preferenze tra mare e montagna, con collegamenti per una stazione entro 15 minuti e un aeroporto a massimo un'ora di distanza, disponibilità di case in affitto fino a circa 1.200 euro al mese, servizi rilevanti come banda larga veloce, servizi raggiungibili a piedi, infrastrutture, cultura e la presenza di altri 'expat' occidentali.

La classifica di compatibilità vede Empoli, indicata come "città toscana operosa, snodo ferroviario fuori dai circuiti turistici", con 91,8 punti su 100. I dati sono stati estrapolati da fonti ufficiali come ISTAT, registri dei Ministeri, Agenzia delle Entrate e molto altro.

Così commentano l'assessore alla Cultura e al Turismo, Matteo Bensi, e l'assessora al Lavoro, Valentina Torrini: "L'attrattività di Empoli è un valore concreto e stabile, certificato in ambito turistico dai pernottamenti: nel 2025 la nostra città ha raddoppiato il numero dei residenti grazie agli arrivi turistici. La classifica di Magic Towns in questo caso però influisce anche su un altro settore, quello di chi sceglie una vita diversa in Italia, lontano da quella del suo paese d'origine. Empoli è già una città produttiva e attira molte persone dai comuni limitrofi per motivi di lavoro. Ma tutti i servizi che le stanno intorno, sia per le comodità di una città 'dei 15 minuti', sia per le attrazioni culturali e la vicinanza alle infrastrutture, rendono Empoli una città dove vivere bene indipendentemente dal lavoro che si svolge. E questo è un enorme riconoscimento per i servizi pubblici e tutto l'ambito privato che lavora per la comunità cittadina".

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Empoli

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