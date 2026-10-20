Le stelle toscane dell’atletica leggera ricevono il Pegaso per lo Sport

Larissa Iapichino e Andrea Cosi hanno ricevuto dalle mani del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il Pegaso per lo Sport, cavallo alato simbolo della Toscana pensato per rendere omaggio a chi, con il proprio impegno, porta alto il nome della regione nelle principali competizioni sportive internazionali.

La cerimonia si è tenuta oggi, lunedì 19 ottobre, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. La massima onorificenza sportiva della Regione Toscana è stata assegnata ai 5 medagliati toscani che si sono distinti nei recenti campionati europei di atletica leggera a Birmingham, nel Regno Unito: Larissa Iapichino (oro nel salto in lungo), Leonardo Fabbri (oro nel lancio del peso), Andy Díaz Hernández (oro nel salto triplo), Sofia Fiorini (oro nella marcia), Andrea Cosi (bronzo nella marcia).

"Consegnare questo Pegaso dello Sport - ha detto il presidente Giani - è un momento di grande soddisfazione, oltre che un atto di gratitudine da parte della comunità toscana per le medaglie conquistate a Birmingham, che danno prestigio alla nostra regione e portano avanti la lunga tradizione sportiva della Toscana".

"Larissa Iapichino - ha aggiunto il presidente - oggi è la numero uno al mondo per il salto in lungo ed è un'atleta che abbiamo visto crescere. Io come assessore allo sport del Comune di Firenze inaugurai lo stadio di atletica nel 2003 con sua madre, Fiona May, e Larissa era nata solo un anno prima. Onestamente per me è un’emozione ed è un grande orgoglio per tutta Firenze e per tutta la Toscana, vederla sul tetto del mondo”.

“Accanto a lei - prosegue Giani - c’è Andrea Cosi, un marciatore molto promettente, ha ottenuto la medaglia di bronzo a Birmingham, dopo aver vinto un titolo italiano e le Universiadi del 2025. E’ giovanissimo ed avrà un grande futuro”. Il presidente ha inoltre ricordato i risultati degli altri tre premiati, Fabbri, Diaz e Fiorini, ai quali il Pegaso sarà consegnato prossimamente.

“Da toscana ricevo questo premio con grandissimo orgoglio - ha detto Larissa Iapichino, membro delle Fiamme Oro della Polizia e numero uno ranking mondiale, vincitrice dell’Ultimate Championship e campionessa europea - quindi ringrazio per aver pensato a me. Questo è stato un anno ricco di risultati, anche se credo che si possa sempre migliorare. Da un anno a questa parte ho un ricostruito Larissa come atleta e come persona e sono molto contenta di essere riuscita a raccogliere i frutti del lavoro che ho fatto in pista e fuori. L’obiettivo è quello di cercare di migliorarmi ancora sotto tutti i punti di vista e lavorare sodo per avere ancora alte soddisfazioni”.

“Sono molto felice di ricevere questo premio dalla Regione e dal presidente Giani - ha aggiunto Andrea Cosi, membro dell’Arma dei Carabinieri e già campione mondiale universitario - è un bel riconoscimento. Questa estate a Birmingham ho fatto un buon risultato e spero di poter continuare così e di onorare al massimo questo premio. La medaglia di bronzo è arrivata dopo un anno non facilissimo, ma già abbiamo iniziato a lavorare per la prossima stagione, all’orizzonte ci sono una Coppa Europa e un Mondiale e l'obiettivo è fare bene e cercare di arrivare più in alto possibile”.

Fonte: Regione Toscana

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