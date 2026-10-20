Maltempo in Toscana, ancora forti temporali all'Elba e sull'Arcipelago

"Un'intensa e vasta linea temporalesca sta determinando precipitazioni intense accompagnate da numerose fulminazioni tra Montecristo e il basso livornese passando per la parte occidentale dell'isola d'Elba". Così in un aggiornamento pubblicato via social sul maltempo, che sta interessando in queste ore la Toscana, il presidente della Regione Eugenio Giani e il sottosegretario alla presidenza della Regione Bernard Dika.

Per le isole dell'Arcipelago è in corso, fino alla mezzanotte di oggi martedì 20 ottobre, l'allerta arancione. L'instabilità secondo le previsioni coinvolgerà tutta la regione fino a domani pomeriggio, mercoledì 21 ottobre: per questo è stato emesso anche un codice giallo per mareggiate, temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

(Frame video da Facebook Eugenio Giani e Bernard Dika)

All'Isola d'Elba, già colpita nelle ultime ore da forti precipitazioni e allagamenti, sono caduti "40 mm di pioggia nell'ultima ora a Campo nell'Elba - continuano Giani e Dika -, interventi in corso del sistema di Protezione Civile per alcuni allagamenti localizzati e soccorso alla popolazione. Raccomandiamo attenzione e prudenza.

Nelle prossime ore i temporali più intensi saranno ancora possibili sull'Elba, isole a sud dell'Elba, basso livornese, basso pisano e grossetano".

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