'Mercato di Qualità' a Marina di Pisa: oltre 50 banchi in piazza Viviani

Economia e Lavoro Pisa
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In programma domenica 25 ottobre, l'iniziativa rientra nel percorso promosso da ANVA Confesercenti Provincia di Pisa con l'obiettivo di contribuire alla vitalità dei centri urbani

Marina di Pisa si prepara ad accogliere il Mercato di Qualità, in programma domenica 25 ottobre nella suggestiva cornice di piazza Viviani, con oltre 50 banchi selezionati pronti a offrire al pubblico una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e della scoperta del territorio.

L'iniziativa rientra nel percorso che ANVA Confesercenti Provincia di Pisa sta portando avanti in tutta la provincia, con l'obiettivo di valorizzare il commercio su area pubblica attraverso mercati caratterizzati da un'offerta selezionata, prodotti di qualità e location capaci di esaltare le peculiarità delle diverse località ospitanti. Un format che punta a coniugare la tradizione dei mercati con una proposta commerciale attrattiva e qualificata, capace di coinvolgere residenti e visitatori e di contribuire alla vitalità dei centri urbani e delle località turistiche durante tutto l'anno.

"Siamo molto soddisfatti del successo che stanno riscuotendo i nostri Mercati di Qualità e della risposta positiva che questo format sta ottenendo sul territorio – dichiarano Mirco Sbrolli, presidente di ANVA Confesercenti Provincia di Pisa, e Claudio Del Sarto Responsabile Provinciale. – Portare questa iniziativa a Marina di Pisa significa investire nella qualità dell'offerta commerciale e, allo stesso tempo, valorizzare una delle località più belle del nostro litorale. Ringraziamo l'Amministrazione comunale di Pisa e, in particolare, l'assessore al commercio Paolo Pesciatini per l'opportunità e la collaborazione che rendono possibile questa iniziativa".

"Crediamo fortemente – proseguono – che i mercati di qualità possano rappresentare uno strumento importante per animare le località, sostenere il commercio e promuovere il territorio anche al di fuori dei mesi di maggiore affluenza turistica. La giornata del 25 ottobre sarà un'occasione per fare shopping di qualità, passeggiare e vivere il nostro litorale pisano anche in bassa stagione, contribuendo a mantenerlo attrattivo e frequentato durante tutto l'anno".

L'appuntamento di Marina di Pisa conferma dunque l'impegno di ANVA Confesercenti Provincia di Pisa nel promuovere iniziative capaci di unire commercio, promozione turistica e valorizzazione delle comunità locali, con l'ambizione di costruire nuove occasioni di incontro e di rilancio per le attività economiche del territorio.

Fonte: Confesercenti Toscana

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