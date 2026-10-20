Non autosufficienza, incontro a Sovigliana sulle risposte dei servizi socio-sanitari

Mercoledì 21 ottobre alle ore 21.15, alla Casa del Popolo di Sovigliana-Vinci, un incontro dedicato alle persone anziane, alla malattia e alle risposte dei servizi socio-sanitari.

Prosegue il ciclo di iniziative promosso dalle liste di alternativa Filo Rosso di San Miniato, Montelupo è Partecipazione di Montelupo Fiorentino, In Comune per Vinci e dalle liste Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e SiAmo Empoli, che hanno composto la coalizione In Comune per Empoli. Realtà politiche presenti nei consigli comunali di quattro Comuni, unite dalla volontà di promuovere occasioni di informazione, confronto e partecipazione sui temi che riguardano la vita delle comunità locali.

Il terzo appuntamento sarà dedicato al tema della non autosufficienza, una questione sempre più importante che coinvolge le persone anziane, le famiglie e l'intero sistema dei servizi socio-sanitari. Al centro della serata ci saranno i bisogni crescenti, le risorse disponibili e le criticità del territorio, con l'obiettivo di approfondire le risposte oggi offerte e le prospettive future.

L'incontro si aprirà con l'introduzione di Beatrice Cioni. Seguirà la relazione di Gavino Maciocco, docente di Igiene e sanità pubblica all'Università di Firenze, coordinatore del sito Saluteinternazionale.info ed esperto di politiche sanitarie e salute globale.

Interverranno inoltre Delio Fiordispina, marchio Qualità e Benessere Dario Giraldi, delegato RSU dell'Azienda USL Toscana Centro, e Dmitrij Palagi, consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune a Firenze. Coordinerà la serata Enrico Roccatо.

L'iniziativa vuole offrire un'occasione di approfondimento e discussione pubblica su un tema che riguarda da vicino il futuro del welfare territoriale, la tutela delle persone più fragili e il sostegno alle famiglie.

L'appuntamento è per mercoledì 21 ottobre, alle ore 21.15, alla Casa del Popolo di Sovigliana-Vinci, in via Empolese 133. La cittadinanza è invitata a partecipare."

Fonte: Ufficio stampa