Nuovo stadio Castellani, l'Empoli Fc presenta il progetto di fattibilità tecnico-economica

È stato presentato dall'Empoli Fc il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena. A renderlo noto è l'Empoli Football Club oggi attraverso una nota, comunicando di aver predisposto e presentato il progetto "in conformità a quanto previsto dall'iter procedurale". Qui l'approfondimento di Empoli Channel con le tappe precedenti.

"Passaggio importante. Tenuto conto delle osservazioni"

"La presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica rappresenta un passaggio importante nel lavoro che stiamo portando avanti per la riqualificazione del nostro stadio – ha dichiarato Rebecca Corsi, CEO e Vicepresidente di Empoli Football Club –. Abbiamo tenuto conto delle osservazioni emerse nelle precedenti fasi del procedimento, con l’obiettivo di presentare una proposta che risponda alle richieste e alle indicazioni ricevute. Attendiamo ora la Conferenza dei Servizi decisoria, nella quale saranno esaminate le questioni ancora da approfondire. Siamo nella fase conclusiva di un percorso che affrontiamo con responsabilità e attenzione, nella convinzione che dotare Empoli di uno stadio moderno e funzionale rappresenti un’opportunità importante per la società e per tutto il territorio".

L'avviso del Comune

Con i primi giorni di ottobre, come reso noto dal Comune di Empoli, si era concluso il periodo di apertura per la presentazione di eventuali proposte alternative alla riqualificazione, all'ammodernamento e alla gestione funzionale ed economica dello stadio Carlo Castellani. L’avviso era stato pubblicato dal Comune e si rivolgeva agli operatori economici eventualmente interessati a presentare proposte alternative da confrontare con quella dell'Empoli Fc. Passaggio che faceva seguito alla conclusione delle verifiche di assoggettibilità a Via e Vas. Allo scadere del termine, come reso noto sempre dal Comune il 7 ottobre scorso, non sono giunte proposte alternative e dunque la società era chiamata alla presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, avvenuta come comunicato dal club oggi 20 ottobre, su cui ora dovrà esprimersi la Conferenza dei Servizi decisoria.

"Ambizione in vista di Euro 2032. Progetto strategico per la città, il club e i tifosi"

Per lo sviluppo della proposta di riqualificazione del Carlo Castellani Computer Gross Arena, Empoli Football Club è stato affiancato da Iniziativa Cube in qualità di advisor finanziario. Il team, coordinato da Marco Messina, ha seguito gli aspetti economico-finanziari e procedurali nelle diverse fasi dell’iter. Nell’operazione, Iniziativa si è avvalsa della consulenza legale dello studio Morbidelli Bruni Righi Traina di Firenze.

"Riqualificare il Castellani Computer Gross Arena significa dare nuovo valore alla culla dell’Empoli, l’impianto che ne ha accompagnato i successi, con l’ambizione che il rinnovato stadio rivesta un ruolo prezioso anche in vista di Euro 2032. Un progetto strategico per la città, il club e i tifosi – ha dichiarato Marco Messina –. Con questa operazione Iniziativa consolida la propria leadership come advisor di riferimento nel corporate e project financing per stadi, arene e centri sportivi, anche attraverso il Partenariato Pubblico Privato".

Prossimo passo Conferenza dei servizi decisoria

La documentazione presentata sarà ora sottoposta all’esame della Conferenza dei Servizi decisoria, che sarà indetta prossimamente. In tale sede, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti, prosegue la nota di Empoli Football Club, verrà verificato il rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle raccomandazioni emerse nelle precedenti fasi del procedimento. "Una volta conclusa la Conferenza dei Servizi e approvato il progetto, si potrà procedere all’indizione della gara per l’affidamento della concessione, proseguendo così l’iter previsto per la riqualificazione dello stadio".

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