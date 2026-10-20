Omicidio Maati, ascoltato in aula un giovane di Campi Bisenzio

Prosegue il processo per l'omicidio di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo ucciso all'alba del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio, dopo essere stato aggredito e accoltellato fuori da una discoteca della zona.

Nell'ultima udienza è stato ascoltato un giovane di Campi Bisenzio, chiamato a riferire sulle voci circolate in paese dopo il delitto. Secondo quanto riporta La Nazione, gli era stato raccontato che uno degli imputati avrebbe distribuito i coltelli agli altri ragazzi, tenendone uno per sé, mentre un altro sarebbe stato indicato come l'autore della coltellata inferta a Maati a bordo di un autobus. Una versione che, secondo il testimone, sarebbe stata riferita anche da alcune ragazze.

Il giovane, che conosce gli imputati, ha raccontato i fatti con evidente difficoltà. Ha inoltre spiegato di essersi meravigliato del coinvolgimento di uno dei ragazzi, che conosce da sempre e che, a suo dire, non aveva mai partecipato a risse.

La prossima udienza è prevista per la settimana prossima, quando saranno ascoltati i medici legali. A inizio novembre toccherà invece ai periti informatici.

Notizie correlate