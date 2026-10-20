Le iniziative sono organizzate dal Partito Comunista Italiano - Sezione PCI 'Abdon Mori' Empolese Valdelsa
Sabato 24 ottobre alle ore 17.00, presso il salone delle Pubbliche Assistenze di Empoli, in Via XX Settembre 17, si terrà un incontro dibattito dal titolo: "No al genocidio, Palestina libera. Interrompere ogni rapporto militare, politico ed economico con Israele".
Parteciperanno il Dr. Mohammed Awad (Associazione Palestinese, Firenze); Maria Fantappie' e Pierpaolo Calonaci, del Coordinamento Fiorentino della campagna Boicottaggio Disinvestimento Sanzioni (BDS); Suha e Wafa, profughe di Gaza ad Empoli.
Introduce e coordina: Sandro Scardigli (responsabile rapporti con comunità straniere Federazione PCI Firenze).
Alle ore 20.00, sempre nei locali delle Pubbliche Assistenze, verrà offerta una CENA PALESTINESE. Costo euro 20 adulti e 10 per i bambini fino a 10 anni. I piatti saranno preparati da due bravissime cuoche di Gaza.
Verranno raccolti giochi e materiale scolastico da donare ai figli dei profughi ospitati nella nostra zona.
Il ricavato della cena sarà devoluto all'associazionismo di solidarietà con il popolo palestinese.
Gradita prenotazione al numero: 347 6073685 (Susanna).
Entrambe le iniziative sono organizzate dal Partito Comunista Italiano - Sezione PCI "Abdon Mori" Empolese Valdelsa.
Fonte: Partito Comunista Italiano - Sezione PCI "Abdon Mori" Empolese Valdelsa.
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