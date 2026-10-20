Buona la prima a Fontevivo per la Pallacanestro San Miniato

Inizio di stagione anche per la nostra DR2, targata Pallacanestro San Miniato sotto la confermata guida di coach Giunti & Bartoli.

Il primo impegno casalingo era già un test importante contro l’attrezzata formazione GMV di Ghezzano.

La partenza non è stata delle migliori: gli ospiti con Spinelli e Balestrieri hanno trovato troppe volte la via del canestro, dettando legge ai rimbalzi e conseguenti doppie opportunità. Per i padroni di casa solo i veterani Trillò e Giannelli hanno limitato i danni della prima frazione di gioco.

Nel secondo tempino salgono in cattedra offensiva Quartuccio e Mannucci ma nonostante una miglior azione difensiva corale, gli ospiti riescono a ricacciare ogni tentativo di aggancio dei biancorossi.

Serve il lungo riposo per riassettare le idee e rientrare in campo con una nuova aggressività a tutto campo. Sarà un tempino in cui le difese danno il meglio da entrambi i lati, segnando pochissimi punti (13-12) e quasi solo dalla lunetta.

Ma il completamento dell’opera arriva nel quarto tempino: arrivano da capitan Parrini le due bombe che accendono il cambio di passo, ben imitato da Ermelani e da Giannelli. Dalla lunetta Rossi e Castaldi firmano l’aggancio e rimandano al tempo supplementare la risoluzione della prima partita di campionato.

L’extra time premia i padroni di casa. Ermelani timbra il primo vantaggio con 5 punti consecutivi e i falli sistematici porteranno il top scorer Giannelli a segnare gli ultimi 7 punti dalla lunetta.

Ottima prestazione di squadra, che ha dimostrato freddezza nel saper ribaltare una partita che a dieci minuti dalla fine sembrava già indirizzata.

Ora palestra per correggere gli errori e presentarsi al meglio alla prima trasferta in terra labronica, sabato 24 ottobre ore 20,00 sul campo della Polisportiva Chimenti.

Pallacanestro San Miniato vs GMV Ghezzano 82 – 77 d1ts (19-24, 15-18, 13-12, 22-15, 13-8) Tabellino: Rossi 1, Ermelani 8, Daini Palesi, Mannucci 10, Iacopini 6, Castaldi 3, Giannelli 23, Parrini 10, Petrolini 6, Quartuccio 2, Trillò 13, Pertici. All. Giunti, ass. Bartoli.

Fonte: Etrusca Basket