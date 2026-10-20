Plures, oltre 15mila iscritti al programma che premia i cittadini virtuosi

Sono 15.616 i cittadini che hanno aderito a Noi Più, il programma di loyalty lanciato da Plures lo scorso aprile per incentivare comportamenti virtuosi nell'utilizzo dei servizi ambientali. Nei primi sei mesi oltre 10mila pratiche di ritiro di sfalci, potature e ingombranti associate al programmi.

A sei mesi dall'avvio, comunica la multiutility che offre servizi nel settore dell'ambiente, dell'energia e dell'acqua, i primi dati restituiscono un quadro della partecipazione degli utenti e delle attività maggiormente utilizzate. La sperimentazione proseguirà fino al 15 gennaio 2027, offrendo ai cittadini altri tre mesi per aderire, accumulare punti e accedere ai premi previsti dal programma.

Tra le attività associate a Noi Più, le più frequenti sono le prenotazioni dei servizi di raccolta su appuntamento: circa 5.900 pratiche per il ritiro di sfalci e potature e 4.900 per quello dei rifiuti ingombranti. Seguono le operazioni di consegna di attrezzature per la raccolta presso i punti convenzionati, con circa 1.500 pratiche, e le richieste di ritiro dei rifiuti tessili, oltre 750. Sono comportamenti che testimoniano l'utilizzo dei canali e dei servizi messi a disposizione dall'azienda e che, attraverso Noi Più, vengono riconosciuti e incentivati.

Il programma, accessibile attraverso AliaEstra App e l'area web dedicata (www.aliaestra.it), permette infatti agli utenti di ottenere punti compiendo determinate operazioni, dalla prenotazione digitale dei servizi su appuntamento all'attivazione della bolletta elettronica o dell'addebito diretto, fino alla partecipazione ai sondaggi. I punti accumulati possono essere convertiti in voucher, secondo le modalità previste dal regolamento. Dall'avvio dell'iniziativa sono stati emessi 484 voucher.

La decisione di proseguire la sperimentazione fino al 15 gennaio consentirà agli utenti di continuare a partecipare al programma, che in questa fase rimane dedicato ai servizi ambientali. Le attività che danno diritto ai punti resteranno disponibili fino alle ore 13 del 15 gennaio 2027. Successivamente, i partecipanti avranno altri due mesi per richiedere i voucher eventualmente maturati, secondo le condizioni dell'iniziativa.

Sviluppato con il supporto scientifico di SDA Bocconi School of Management, Noi Più nasce dall'idea di affiancare agli strumenti tradizionali di regolazione e controllo un sistema di incentivi.

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa