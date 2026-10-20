Premio Pozzale-Luigi Russo, c'è un mese di tempo per il voto della Giuria Popolare

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Ecco come si vota. Sconto sui libri vincitori in vendita nelle tre librerie cittadine. Sabato 21 novembre la cerimonia di premiazione

Manca meno di un mese alla chiusura delle urne per il voto della Giuria Popolare per il 73° Premio Pozzale-Luigi Russo tra i tre vincitori designati per assegnare la speciale Selezione dei Lettori.

I libri vincitori tra cui scegliere sono:

- L'idiota di famiglia, di Dario Ferrari (Sellerio)
- Genocidio. Una storia politica e culturale, di Paolo Fonzi (Laterza)
- L'ultimo operaio. Canto finale della grande fabbrica, di Niccolò Zancan (Einaudi)

Anche quest'anno è possibile esprimere il proprio voto tramite il sito ufficiale del Premio Pozzale (https://www.premiopozzale.it/giuria_popolare.asp), dove sarà possibile anche scrivere la propria recensione; è possibile esprimere il proprio voto di persona nella biblioteca comunale 'Renato Fucini' (via Cavour, 36) e nelle librerie cittadine:

- Libreria Mondadori, via Ridolfi 116
- Libreria NessunDove, Piazza Farinata degli Uberti 18
- Libreria Rinascita, Via Ridolfi 53 e Centro*Empoli, Via R. Sanzio 199

In libreria ci sarà uno sconto per i libri vincitori, riconoscibili grazie alla fascetta speciale del Premio Pozzale.

Il voto della Giuria Popolare si conclude il 15 novembre 2026. La cerimonia di premiazione alla presenza degli autori è in programma per sabato 21 novembre 2026, come di consueto nella Sala Maggiore della biblioteca comunale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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