Proteste studentesche anche in Valdarno, manifestazioni tra Arezzo e Firenze

Prosegue l'ondata di proteste studentesche anche in Toscana. Dopo la manifestazione del 16 ottobre contro i tagli alla scuola pubblica e il decreto Valditara, sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, a Firenze ad oggi risultano occupate circa una decina di scuole.

E la mobilitazione ha raggiunto anche il Valdarno: stamani, 20 ottobre, centinaia di studenti hanno scioperato e manifestato di fronte ad alcune scuole superiori, tra le quali l'Isis di San Giovanni Valdarno e l'Istituto Vasari di Figline Valdarno, tra le province di Arezzo e Firenze. In quest'ultimo istituto erano stati collocati al cancello d'ingresso alcuni lucchetti successivamente rimossi dalle forze dell'ordine, intervenute nei pressi delle scuole e lungo le vie principali per monitorare la situazione. Durante le manifestazioni di oggi, fuori dalle scuole sarebbero stati lanciati anche alcuni petardi e fumogeni. Sempre a San Giovanni nella giornata di ieri erano stati lanciati petardi lungo le vie del centro.