'Protezione Civile ON': Anci Toscana avvia un percorso di confronto con i territori

Approfondire il ruolo dei Comuni nel sistema regionale di Protezione Civile, conoscere strumenti utili per la prevenzione e la pianificazione e avviare un confronto sulle esigenze e le criticità dei territori. È questo l’obiettivo di “Protezione Civile ON: Comuni connessi, territori preparati”, iniziativa promossa da Anci Toscana, che prenderà il via giovedì 22 ottobre (dalle 11 alle 13) con un webinar introduttivo sul tema “Obblighi, informazione e strumenti per Comuni più preparati”.

Ad aprire i lavori saranno Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, e Roberto Ciappi, delegato alla Protezione Civile di Anci Toscana e sindaco di San Casciano in Val di Pesa. Seguirà l’intervento di Giovanni Massini, direttore della Direzione difesa del suolo e Protezione Civile della Regione Toscana, dedicato al sistema regionale, ai ruoli e alle competenze dei diversi soggetti e alla collaborazione tra Regione e Comuni.

Federico Binaglia, consulente di Anci Toscana, presenterà quindi Cittadino Informato e le sue nuove funzionalità, con un approfondimento sugli strumenti per informare i cittadini e supportare le amministrazioni. Giulia Falcone, di Anci Toscana, illustrerà obiettivi, tappe e metodo di lavoro del percorso territoriale. La parte conclusiva sarà dedicata alle domande, al confronto e alla raccolta dei primi bisogni emersi dalle amministrazioni.

L’appuntamento aprirà un percorso che proseguirà tra la fine del 2026 e il 2027 con dieci incontri territoriali, uno per ciascuna provincia toscana, rivolti ad amministratori, tecnici e uffici comunali. Saranno momenti dedicati all’ascolto e al confronto con chi opera quotidianamente sul territorio, per far emergere bisogni, criticità, esperienze e priorità, e mettere a disposizione dei Comuni strumenti e occasioni di approfondimento utili a rafforzare la capacità di prevenzione, informazione e risposta.

Alla base dell’iniziativa c’è la consapevolezza che la Protezione Civile comunale è una funzione sempre più strategica: non riguarda soltanto la gestione dell’emergenza, ma la capacità dei Comuni di prevenire, pianificare e informare. Le indicazioni raccolte confluiranno in un documento finale di raccomandazioni, che Anci Toscana porterà all’attenzione della Regione Toscana e di Anci nazionale proprio con l’intento di contribuire al rafforzamento del sistema di Protezione Civile, valorizzando le esperienze locali e le priorità espresse dai Comuni.

L’incontro è organizzato nell’ambito della rassegna “Dire e fare”, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana. Gruppo EGS e Plures sono i main sponsor.

Fonte: Anci Toscana - Ufficio Stampa