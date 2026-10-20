'Raccontare lo Champagne': a Montespertoli la formazione per gli importatori italiani di Champagne

Lunedì 19 ottobre il Centro per la Cultura del Territorio “I Lecci” di Montespertoli ha ospitato “Raccontare lo Champagne”, un incontro di formazione del Bureau du Champagne Italia pensato per i team degli importatori italiani di Champagne.

Dopo il saluto del Sindaco Alessio Mugnaini, i partecipanti hanno seguito un percorso di degustazione guidato da Pietro Palma, Ambasciatore dello Champagne in Italia nel 2018. All’incontro era presente anche Domenico Avolio, direttore del Bureau du Champagne Italia.

“Ieri pomeriggio abbiamo ospitato ai Lecci l’incontro del Bureau du Champagne Italia dedicato agli importatori toscani”, ha detto il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini. “Grazie al Comité Champagne per aver scelto il nostro territorio: è il segno che il legame tra Montespertoli ed Épernay è forte e continua a crescere. Grazie all’Associazione Gemellaggi Montespertoli per aver organizzato l’incontro e a FISAR Empoli per il servizio.”

Il pomeriggio si è diviso in due parti. La prima, “Raccontare la diversità: i vitigni”, ha mostrato come si esprimono i diversi vitigni della Champagne e quale ruolo ha ciascuno nella costruzione di una cuvée. Si è partiti dal Brut Tradition di Boulard-Bauquaire, poi il confronto tra il Blanc de Blancs di Perrier-Jouët e il Blanc de Noirs di Montaudon, fino al Rosé Églantine di Godart et Fils.

La seconda parte, “Raccontare la diversità: i dosaggi”, ha mostrato quanto il dosaggio incida sull’equilibrio e sul carattere del vino. Il percorso è andato dal Brut Nature La Grâce d’Alphaël di Philippe Glavier all’Extra Brut Cuvée 72 di Bruno Paillard, poi al Brut Prestige di Taittinger, fino al Rich Demi-Sec di Pol Roger.

L’incontro conferma il legame tra Montespertoli e la Champagne, che passa anche dal gemellaggio con Épernay, attivo dal 2004.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Gemellaggi Montespertoli, con il servizio di FISAR – Delegazione Sommelier di Empoli e l’ospitalità del Comune di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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