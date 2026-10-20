Rave party a Santa Luce, identificati 800 partecipanti: sequestrate le attrezzature

Si è concluso intorno alle 19 di lunedì 19 ottobre il rave party non autorizzato organizzato nelle campagne di Santa Luce, in provincia di Pisa, iniziato domenica. La Questura di Pisa ha comunicato di aver identificato 800 persone, dopo aver predisposto controlli lungo le principali strade di accesso all'area, caratterizzata da un territorio particolarmente impervio.

Secondo le stime degli inquirenti, al raduno avrebbero partecipato "circa mille persone, utilizzando quasi 300 mezzi, all'interno di un parco eolico".

Nel pomeriggio di lunedì, con il supporto del Reparto Mobile, la polizia ha interrotto la manifestazione e proceduto al sequestro delle attrezzature utilizzate per l'evento.

L'intervento è stato condotto nell'ambito delle disposizioni previste dal cosiddetto Decreto Rave, che sanziona l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui finalizzata all'organizzazione di raduni musicali non autorizzati a scopo di intrattenimento.

La Questura ha informato l'autorità giudiziaria. Sono in corso la predisposizione dell'informativa di reato e l'istruttoria relativa agli eventuali provvedimenti di competenza del questore.

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