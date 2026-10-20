Rave party a Santa Luce, identificati 800 partecipanti: sequestrate le attrezzature

Cronaca Santa Luce
Condividi su:
Leggi su mobile

Il raduno non autorizzato nelle campagne pisane si è concluso lunedì sera. Secondo la Questura, all'evento hanno preso parte circa mille persone con quasi 300 mezzi

Si è concluso intorno alle 19 di lunedì 19 ottobre il rave party non autorizzato organizzato nelle campagne di Santa Luce, in provincia di Pisa, iniziato domenica. La Questura di Pisa ha comunicato di aver identificato 800 persone, dopo aver predisposto controlli lungo le principali strade di accesso all'area, caratterizzata da un territorio particolarmente impervio.

Secondo le stime degli inquirenti, al raduno avrebbero partecipato "circa mille persone, utilizzando quasi 300 mezzi, all'interno di un parco eolico".

Nel pomeriggio di lunedì, con il supporto del Reparto Mobile, la polizia ha interrotto la manifestazione e proceduto al sequestro delle attrezzature utilizzate per l'evento.

L'intervento è stato condotto nell'ambito delle disposizioni previste dal cosiddetto Decreto Rave, che sanziona l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui finalizzata all'organizzazione di raduni musicali non autorizzati a scopo di intrattenimento.

La Questura ha informato l'autorità giudiziaria. Sono in corso la predisposizione dell'informativa di reato e l'istruttoria relativa agli eventuali provvedimenti di competenza del questore.

Notizie correlate

Santa Luce
Cronaca
19 Ottobre 2026

Rave party a Santa Luce verso la conclusione, restano 400 partecipanti

È in via di conclusione il rave party non autorizzato a Santa Luce, in provincia di Pisa. Nella mattinata di lunedì 19 ottobre, nell'area del raduno erano rimasti circa 400 [...]

Santa Luce
Cronaca
18 Ottobre 2026

Rave party a Santa Luce, circa 2.000 partecipanti nel parco eolico

Circa 2.000 persone si sono radunate per un rave party non autorizzato a Santa Luce, in provincia di Pisa, nell’area di Poggio alla Nebbia, all’interno di un bosco nei pressi [...]

Volterra
Cronaca
13 Luglio 2026

Guida in stato di ebbrezza, tre denunce tra Volterra e Santa Luce

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri nell'area intorno a Volterra per guida in stato di ebbrezza. A Santa Luce una persona ha ha evidenziato un tasso di 1,90 g/l, [...]



Tutte le notizie di Santa Luce

<< Indietro

torna a inizio pagina