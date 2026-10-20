Riparte a Fucecchio il progetto GENI - Genitori si cresce

L’Amministrazione Comunale fucecchiese, in collaborazione con SDS, ripropone il percorso di sostegno alla genitorialità, finalizzato a sostenere le famiglie nel loro rapporto con i figli.Si riparte intanto con gli incontri per i genitori che hanno i figli nella fascia di età della scuola media e della scuola superiore, grazie alla collaborazione degli psicologi e degli esperti che fanno parte del progetto DesTEENazione realizzato dalla Società della Salute per i Comuni delle zone Empolese, Valdarno e Valdelsa. Il percorso prevede 5 incontri a cadenza mensile, articolati secondo il calendario indicato per ciascuna fascia di età, che si terranno presso il Centro Giovani Sottosopra nell'Auditorium La Tinaia di Parco Corsini. L'obiettivo è quello creare uno spazio formativo e di confronto sui temi educativi legati alle diverse fasi di crescita dei ragazzi, per accogliere e trasformare insieme i bisogni e le difficoltà che che i genitori possono presentare nello svolgimento del loro ruolo educativo.

«Con il progetto GENI - sottolinea la sindaca Emma Donnini - vogliamo offrire alle famiglie un’occasione concreta di confronto e supporto nel delicato compito di accompagnare i figli durante la crescita. Essere genitori significa affrontare ogni giorno nuove sfide: per questo è importante creare spazi in cui condividere esperienze, dubbi e strumenti educativi, con il sostegno di professionisti qualificati. Come Amministrazione, crediamo che investire nel benessere delle famiglie e dei giovani significhi investire nel futuro della nostra comunità».

Per partecipare agli incontri occorre compilare l’apposito modulo d’iscrizione entro il 31 ottobre (presente sul sito comunale).

Ciascun gruppo sarà formato da max 20 famiglie. Nell’eventualità di un numero maggiore di iscrizioni, la selezione delle domande per la formazione dei gruppi avverrà sulla base dei seguenti criteri prioritari:

data di invio della domanda di iscrizione

residenza nel territorio comunale

Gli iscritti saranno contattati dai servizi incaricati per la conferma della partecipazione. Si prega, pertanto, di porre attenzione alla correttezza dei dati inseriti nella domanda. E’ possibile accedere al calendario degli incontri cliccando nella fascia di età interessata:

Scuola Media (secondaria di primo grado)

Gli incontri si terranno in orario 18.30-20.00 presso il Centro Giovani SottoSopra/Auditorium La Tinaia (accesso da Via del Cassero o dalla salita del Parco Corsini) a Fucecchio

Primo incontro: mercoledì 4 novembre 2026

Secondo incontro: mercoledì 2 dicembre 2026

Terzo incontro: mercoledì 20 gennaio 2027

Quarto incontro: mercoledì 3 marzo 2027

Quinto incontro: mercoledì 14 aprile 2027

Gli incontri sono curati da:

Dott.ssa Claudia Capozza , psicologa

, psicologa Dott.ssa Fabiola Ribechini, psicologa

Scuola Superiore (secondaria di secondo grado)

Gli incontri si terranno in orario 18.30-20.00 presso il Centro Giovani SottoSopra/Auditorium La Tinaia (accesso da Via del Cassero o dalla salita del Parco Corsini) a Fucecchio

Primo incontro: mercoledì 25 novembre 2026

Secondo incontro: mercoledì 16 dicembre 2026

Terzo incontro: mercoledì 10 febbraio 2027

Quarto incontro: mercoledì 24 marzo 2027

Quinto incontro: mercoledì 28 aprile 2027

Gli incontri sono curati da:

Dott.ssa Claudia Capozza, psicologa

Dott.ssa Fabiola Ribechini, psicologa

Sul sito dell'ente comunale sono disponibili i moduli per l'iscrizione

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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