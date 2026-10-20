'San Francesco nell'arte' al Convento degli Agostiniani a Certaldo

A ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, il Museo degli Agostiniani di Certaldo ospita un incontro dedicato alla figura del santo e alla sua rappresentazione nella storia dell’arte.

L’appuntamento prende spunto dalla mostra 'L’immagine di Francesco – Dal Medioevo al Novecento', in corso ad Arezzo dal 3 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027, a cura di Cristina Acidini.

Protagonisti del pomeriggio saranno Angelo Tartuferi, già direttore della Galleria dell’Accademia e del Museo di San Marco, con l’intervento L’iconografia francescana delle opere del XIV secolo in mostra, e Sandro Bellesi, che approfondirà San Francesco nella pittura dalla Controriforma al Barocco.

L’iniziativa è curata da Maria Maugeri, direttrice del Museo degli Agostiniani, con il patrocinio del Comune di Certaldo, e si inserisce nel percorso di attività realizzate in collaborazione con i Comuni di Greve in Chianti e Borgo San Lorenzo.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Certaldo

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