Settore giovanile e minibasket, il recap del weekend gialloblu

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 17 GOLD

Prosegue tra le difficoltà legate agli infortuni il cammino dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che lontano da casa cedono il passo al San Giobbe Chiusi per 56-50 al termine di una gara rimasta aperta fino alla sirena. Dopo il punto a punto iniziale, i padroni di casa prendono qualche possesso di vantaggio nella seconda frazione andando all’intervallo sul 33-29; al rientro i gialloblu accorciano e restano a contatto, preludio al punto a punto finale dove a decidere sono gli episodi.

Prossimo impegno sabato 24 ottobre alle 17:30 al PalaBetti contro Laurenziana.

San Giobbe Chiusi – Abc Castelfiorentino 56-50

Tabellino: Macchi, Gorini 1, Giovannoni 11, Falorni 12, Bandinelli 8, Mannocci 2, Barbieri, Scherillo, Di Carlo 5, Bertelli 11. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 16-17, 17-12, 13-15, 10-6

UNDER 13 MASCHILE

Inizia con un bel successo esterno l’avventura dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, corsari sul parquet della Folgore Fucecchio per 50-85. L’equilibrio dura giusto il tempo della prima frazione: a partire dal secondo quarto, infatti, i gialloblu cambiano passo toccando il 27-43 al riposo lungo, per poi scavare letteralmente il solco nella ripresa, quando girano completamente l’inerzia e scappano via.

Prossimo impegno mercoledì 21 ottobre al PalaBetti contro Biancorosso Empoli A.

Folgore Fucecchio – Abc Castelfiorentino 50-85

Sono scesi in campo: Asta, Delli Carri, Arzilli, Bandinelli, Capodarca, Poggesi, Imbrescia, Fineschi, Chimera, Bini, Baldi. All. Corbinelli. Ass. Ciulli.

Parziali: 15-18, 12-25, 9-22, 1-20

UNDER 17 FEMMINILE

Esordio casalingo in salita per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che al PalaGilardetti si arrendono alla Virtus Siena per 31-65. Ad indirizzare la sfida è un primo quarto a senso unico, con le ospiti che scappano via toccando il +20 dopo appena dieci minuti. Nella seconda frazione la gara si fa più equilibrata, ma Siena amministra e il vantaggio resta invariato all’intervallo. Nella ripresa, poi, un nuovo break fa partire definitivamente i titoli di coda.

Prossimo impegno sabato 24 ottobre alle 16 sul parquet della Pallacanestro Femminile Prato.

Gialloblu Castelfiorentino – Virtus Siena 31-65

Tabellino: Zenarti 1, Mancini 3, Jahelezi N., Montanelli 5, Biatcho 8, Battaglia 1, Hoxha 5, Dainelli 2, Jahelezi S. 1, Latini 5. All. Lazzeretti. Ass. Lucchesi, Caggiano.

Parziali: 7-27, 13-12, 5-16, 6-10

MINIBASKET

Quarto posto per gli Esordienti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli all’October Basket Fest organizzato dalla Sancat Firenze: nella due giorni fiorentina, i gialloblu hanno collezionato due vittorie, ai danni di Sancat Azzurra e Bellaria, seguite poi dalle sconfitte subite per mano di Montevarchi e, nella finale 3/4 posto, di Union Prato.

Domenica di festa anche per il gruppo Scoiattoli 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindogn, protagonista della tappa 4c4 organizzata dall’Etrusca San Miniato, e proprio a San Miniato gli Aquilotti 2016 di Marco Ermelani e Raffaele Macalindong sono scesi in campo per una amichevole pre campionato. Infine, il gruppo Pulcini 2020 di Marco Ermelani, Cosimo Carzoli e Caterina Tamburini è stato protagonista di un 3c3 sprint nel pre partita della serie C, accompagnando poi i giocatori in campo al momento della presentazione.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa