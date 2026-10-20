Stop alla Meningite, dalla serata di beneficenza donazioni per l'ospedale di Empoli

Straordinaria partecipazione sabato 17 ottobre presso il Circolo Ricreativo di Lazzeretto per la cena di beneficenza organizzata dal Circolo stesso a favore della nostra Associazione Stop alla Meningite ODV. Vogliamo esprimere il nostro più profondo ringraziamento, in primis, al Presidente del Circolo di Lazzaretto Giacomo Lamanna e a tutti i volontari per la calorosa ospitalità, l’impeccabile organizzazione e per la generosa offerta devoluta alla nostra Associazione.

Un grazie di cuore all’AVIS di Cerreto Guidi che ha voluto contribuire alla nostra iniziativa con un suo importante contributo, e a tutti i partecipanti alla cena che con la loro numerosa presenza hanno realizzato il nostro progetto. Un ringraziamento speciale va ai gruppi Diversivo e Italia Rock Band che con la loro musica dal vivo hanno regalato allegria e convivialità.

Grazie alla generosità del Circolo di Lazzaretto, dell’AVIS e di tutti i presenti, con il ricavato acquisteremo una o più poltrone letto comode da donare al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Empoli, per dare un po’ di conforto alle mamme costrette a restare giorno e notte accanto ai loro bambini malati. Nel corso della serata è stata inoltre ufficializzata la donazione, approvata dall’ASL Toscana Centro, di un software per la gestione di un manichino robotizzato per la formazione del personale sanitario. Grazie di cuore a tutti.

Fonte: Stop alla Meningite ODV

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