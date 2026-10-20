Stop alla Meningite, dalla serata di beneficenza donazioni per l'ospedale di Empoli

Attualità Cerreto Guidi
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Grande partecipazione all'iniziativa dell'associazione: il ricavato sarà utilizzato per poltrone letto destinate alla Pediatria e un software per formazione del personale sanitario dell'Asl Toscana Centro

Straordinaria partecipazione sabato 17 ottobre presso il Circolo Ricreativo di Lazzeretto per la cena di beneficenza organizzata dal Circolo stesso a favore della nostra Associazione Stop alla Meningite ODV. Vogliamo esprimere il nostro più profondo ringraziamento, in primis, al Presidente del Circolo di Lazzaretto Giacomo Lamanna e a tutti i volontari per la calorosa ospitalità, l’impeccabile organizzazione e per la generosa offerta devoluta alla nostra Associazione.

Un grazie di cuore all’AVIS di Cerreto Guidi che ha voluto contribuire alla nostra iniziativa con un suo importante contributo, e a tutti i partecipanti alla cena che con la loro numerosa presenza hanno realizzato il nostro progetto. Un ringraziamento speciale va ai gruppi Diversivo e Italia Rock Band che con la loro musica dal vivo hanno regalato allegria e convivialità.

Grazie alla generosità del Circolo di Lazzaretto, dell’AVIS e di tutti i presenti, con il ricavato acquisteremo una o più poltrone letto comode da donare al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Empoli, per dare un po’ di conforto alle mamme costrette a restare giorno e notte accanto ai loro bambini malati. Nel corso della serata è stata inoltre ufficializzata la donazione, approvata dall’ASL Toscana Centro, di un software per la gestione di un manichino robotizzato per la formazione del personale sanitario. Grazie di cuore a tutti.

Fonte: Stop alla Meningite ODV

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