Gli studenti del Pacinotti Galilei alla scoperta della rocca della Verruca

Si è svolto nei giorni scorsi, presso l’Istituto di istruzione superiore Pacinotti Galilei di Pisa, un incontro dedicato alla conoscenza della rocca della Verruca, l’antica fortezza costruita dai Pisani sul Monte Pisano, e agli interventi di recupero e restauro attualmente in corso. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Scuola del Comune di Pisa in collaborazione con l’istituto scolastico, ha coinvolto alcuni studenti con l’obiettivo di approfondire la storia del monumento e sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico e architettonico del territorio.

«L'Istituto Pacinotti Galilei, con i suoi indirizzi di studi classici e turistici, rappresenta un contesto ideale per promuovere la conoscenza del nostro patrimonio storico e culturale – dichiara l'assessore alla Scuola del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi –. Accanto al complesso monumentale di piazza dei Miracoli, il territorio pisano custodisce numerose testimonianze storiche e architettoniche che meritano di essere conosciute e valorizzate. La rocca della Verruca è una di queste. Incontri come quello con Nicola Gualerci permettono agli studenti di scoprirne la storia, comprenderne il valore e conoscere da vicino l'impegno necessario per conservarla e trasmetterla alle future generazioni».

L'incontro, introdotto dal professor Ranieri Fascetti, si è aperto con i saluti della dirigente scolastica Gabriella Giuliani, dell'assessore Buscemi e di Nicola Gualerci, proprietario di una porzione dell'antica fortezza e impegnato nella sua opera di recupero.

Gualerci, accompagnato dai maestri artigiani Franco Forino e Luca Bonanni, che eseguono materialmente gli interventi di ripristino, ha illustrato agli studenti la storia della rocca e le diverse fasi dei lavori di restauro, soffermandosi sulle difficoltà tecniche e logistiche, sui costi e sulla necessità di operare nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza. Nel corso dell'incontro è stato affrontato anche il tema degli atti vandalici che interessano il monumento e che rappresentano un ulteriore ostacolo alla sua conservazione. La lezione è stata accompagnata dalla proiezione in anteprima di un video commissionato dallo stesso Gualerci, che documenta le attività di recupero della fortezza, compreso il trasporto dei materiali mediante elicottero e a mano lungo i sentieri e il perimetro murario della rocca, nel rispetto delle caratteristiche del monumento e dell'ambiente circostante. È intervenuto anche Maurizio Meucci, presidente dell'Associazione Comunità del Bosco del Monte Pisano, che ha evidenziato come gli interventi di restauro siano accompagnati dalla cura e dalla salvaguardia della vegetazione circostante.

«Questa lezione – sottolinea la dirigente scolastica Gabriella Giuliani – richiama il dovere di rispettare e valorizzare i monumenti e le testimonianze architettoniche che abbiamo ricevuto dalle generazioni precedenti. È nostra responsabilità custodire questo patrimonio e trasmetterlo con cura e attenzione ai nostri figli e nipoti, affinché possano fare altrettanto con le generazioni successive».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa