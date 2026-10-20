Fuoco vivo porta sul palco i detenuti del carcere di Livorno

Cultura Castelfiorentino
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Domenica 25 ottobre alle 17.00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. L'ingresso è gratuito. Allo spettacolo parteciperanno anche allievi e allieve dei corsi teatrali di Castelfiorentino

Uno spettacolo che mette insieme allievi e allieve del laboratorio teatrale promosso dal Teatro del Popolo e detenuti della Casa Circondariale di Livorno.

Fuoco vivo porta in scena domenica 25 ottobre alle 17.00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, una rilettura corale e originale di Fahrenheit 451, il capolavoro distopico del 1953 dello scrittore americano Ray Bradbury, in cui i libri sono banditi e il pensiero critico è considerato un pericolo. In un mondo che brucia le parole per uniformare le menti, un gruppo di resistenti decide di custodire la letteratura a memoria, diventando essi stessi "uomini-libro".

Lo spettacolo ha la regia di Maria Teresa Delogu, in collaborazione con Lavinia Meo, musiche originali Pippo Meo, costumi e oggetti di scena Franca Gaggelli e Susanna Tamburini

Sul palcoscenico questa metafora prende vita attraverso una straordinaria terra d'incontro:

cittadini e cittadine e persone detenute si spogliano dei rispettivi ruoli quotidiani e delle proprie storie personali per diventare, insieme, i custodi della memoria e della bellezza. Insieme daranno vita all’evocazione di un mondo, quello immaginato da R. Bradbury, così vicino e affine al nostro, nella sua arroventata, folle e preoccupante corsa verso una vita senza più pensiero critico. Lo faranno con ironia, leggerezza e intensità.

Come nel romanzo di Bradbury, la memoria e la condivisione diventano atti di profonda umanità.

L'incontro tra gli allievi e i detenuti simboleggia la forza dei legami che nascono quando si decide di custodire e proteggere insieme ciò che ci rende umani, le parole salvate dal fuoco diventano lo spazio comune in cui voci e vissuti differenti si intrecciano, dimostrando che il teatro è una zona franca capace di unire e rendere liberi attraverso la cultura.

In scena ci saranno Alfredo Agili, Gennaro B., Valentina Barsacchi, Rita Biocca, Giulietta Brogi, Margherita Cacciapuoti, Alessandra Campatelli, Martina Ciampolini, Rosa Cianciulli, Anna Maria De Martino, Dea Delli Paoli, Ester Dolce, Martina Fabozzi, Franca Gaggelli, Anna Iamartino, Pippo Meo, Gennaro R., Damiano R., Patrizia Salerno, Maurizio S., Susanna Tamburini, Simonetta Vanni, Enrico V.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Per informazioni telefonare allo 0571 81629 o scrivere a info@giallomare.it, biglietteria@giallomare.it e Teatro del Popolo – 0571/633482 info@teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

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