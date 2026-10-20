Tenta un furto in negozio a Pistoia e aggredisce la titolare: denunciata

Una giovane originaria di Firenze, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai carabinieri per tentata rapina impropria dopo un episodio avvenuto il 14 ottobre in un negozio di abbigliamento nel centro storico di Pistoia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la ragazza avrebbe sottratto un capo intimo del valore di 75 euro e si sarebbe allontanata rapidamente dopo aver modificato la propria pettinatura e il proprio abbigliamento, nel tentativo di non essere riconosciuta.

L’aggressione alla commerciante

La titolare del negozio avrebbe inseguito la giovane, riuscendo a recuperare la merce. A quel punto, secondo la ricostruzione, sarebbe stata colpita con uno schiaffo e insultata dalla presunta autrice del furto, che è poi riuscita a fuggire.

Identificata grazie alle telecamere

Le indagini dei carabinieri, condotte attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio e il cambio d’abito.

La giovane è stata individuata il giorno successivo. Secondo quanto riferito dagli investigatori, indossava ancora gli stessi vestiti utilizzati durante il tentato furto ed è stata riconosciuta dalla commerciante.