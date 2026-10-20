Tenta furto di cibo in un supermercato di Cecina, arrestata una 71enne

I carabinieri della Stazione di Cecina, al termine di alcuni accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 71 anni, originaria dell’Est Europa ma da tempo residente in zona, con l'accusa di tentato furto aggravato.

I fatti si sono svolti all'interno di un noto centro commerciale della città. A far scattare l'intervento dei militari è stata la segnalazione del personale di vigilanza del negozio, che aveva notato la donna aggirarsi tra le corsie con atteggiamento sospetto. Dopo aver effettuato alcuni acquisti ed essere passata regolarmente dalla barriera delle casse, l'anziana ha fatto scattare l'allarme antitaccheggio al momento dell'uscita.

Fermata per un controllo dalla sicurezza interna, la 71enne è stata trovata in possesso di vari generi alimentari nascosti nella borsa, per un valore complessivo di poche decine di euro, che non figuravano sullo scontrino fiscale appena emesso.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno acquisito le testimonianze e analizzato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del punto vendita, ricostruendo l'esatta dinamica dell'episodio. La refurtiva è stata immediatamente restituita alla direzione del supermercato, mentre la donna è stata accompagnata in caserma per le procedure di identificazione e il formale arresto.

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