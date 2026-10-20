Timenet porta in tour le nuove soluzioni ICT con tre tappe a Empoli, Treviso e Milano

Timenet, società che offre soluzioni di connettività Internet e voce a professionisti e aziende, grazie a una rete di partner tecnologici distribuiti su tutto il territorio nazionale, annuncia tre appuntamenti per presentare le nuove soluzioni ICT di Timenet e rafforzare il rapporto con la propria rete di Business Partner. L’azienda, attiva dal 1996 nel settore della connettività Internet e voce per professionisti e imprese, organizza un roadshow in tre città italiane per condividere le opportunità offerte dalla propria evoluzione nel mercato dei servizi tecnologici.

Il calendario prevede tre tappe: Empoli il 22 ottobre, Treviso il 29 ottobre e Milano il 5 novembre. Gli incontri, riservati su invito ai Business Partner Timenet, saranno un’occasione per approfondire le nuove soluzioni dell’azienda, confrontarsi sulle esigenze dei clienti e favorire nuove opportunità di collaborazione all’interno della rete.

Al centro degli appuntamenti ci saranno tre servizi: IaaS (Infrastructure as a Service), per la realizzazione di infrastrutture cloud; Vulnerability Assessment e Penetration Test, per individuare vulnerabilità e verificare il livello di esposizione delle infrastrutture informatiche ai rischi cyber; e videosorveglianza integrata con intelligenza artificiale, attraverso la fornitura di telecamere o l’integrazione con sistemi già presenti presso il cliente.

Il roadshow sarà inoltre l’occasione per conoscere Claudio Martin, Chief Technical Architect, e Valerio Sforzini, Business Development Manager di Timenet, professionisti con esperienza nel settore ICT e Telco che affiancheranno i Partner nell’analisi delle esigenze progettuali e nell’individuazione delle soluzioni più adeguate. L’obiettivo è mettere a disposizione della rete un riferimento tecnico e commerciale qualificato, capace di supportare i Partner e i loro clienti anche nelle sfide più complesse.

Gli incontri si svolgeranno nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:00, con una sessione di presentazione, un coffee break e uno spazio conclusivo dedicato alle domande e al confronto tra i partecipanti. Accanto all’approfondimento delle soluzioni, il roadshow punta a favorire il networking tra i Business Partner, promuovendo lo scambio di esperienze e la nascita di nuove sinergie.

Marco Ferraro, Direttore Commerciale di Timenet ha dichiarato: “In un mercato sempre più digitale, crediamo che il valore della relazione diretta resti fondamentale. Incontrare i nostri Partner, mostrare loro le nuove soluzioni e confrontarci sulle esigenze dei loro clienti ci permette di costruire un rapporto ancora più solido e di individuare insieme nuove opportunità. Con il roadshow vogliamo essere al loro fianco, mettendo a disposizione competenze ed esperienza e rafforzando uno scambio che rappresenta un valore per tutto il nostro ecosistema.”

Fonte: Timenet - Ufficio Stampa

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