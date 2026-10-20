Vandali all'Enriques di Castelfiorentino, solidarietà dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa

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Sindaco Mugnaini: "Le istituzioni sono al fianco della scuola"

Il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini esprime la sua vicinanza e quella dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa all’ISIS Federigo Enriques di Castelfiorentino, colpito venerdì 16 ottobre da un nuovo atto vandalico.

"Il dissenso, la protesta e la discussione sono essenza della nostra democrazia, della nostra Costituzione e dell’essere Repubblica – dichiara Mugnaini – ma non possono avvenire in questo modo, perché nulla può giustificare tale modo di comportarsi. Così si comportano solamente i delinquenti". Secondo il sindaco, quanto accaduto ricorda che è necessario "rinsaldare quel patto sociale che è alla base del nostro vivere democratico", difendendo il diritto a manifestare e la libertà di espressione e condannando chi lo fa in modo violento e illegale.
"Vorrei dire ai docenti, al personale e agli studenti dell’Enriques – conclude – che le istituzioni sono al loro fianco e continueranno a percorrere sempre insieme la strada della libertà e del rispetto".

La presa di posizione arriva dopo il comunicato con cui il Consiglio d’Istituto e la dirigente scolastica Barbara Degl’Innocenti hanno chiarito che i fatti non sono riconducibili a un tentativo di occupazione studentesca, ma all’ennesimo atto vandalico subito dall’istituto negli ultimi tre anni, esprimendo fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e l’impegno a riprendere al più presto le lezioni.

Fonte: Comune di Montespertoli

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