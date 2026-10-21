Trasportava un borsone pieno di droga in auto: arrestato un 36enne sull'A1

La Polizia stradale di Arezzo ha arrestato un 36enne di origini piemontesi, fermato sull'A1 mentre trasportava in auto oltre 13 chili di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sottoposto a un controllo nei pressi dell'area di servizio Montepulciano Ovest, durante uno dei servizi di vigilanza stradale predisposti per prevenire e contrastare i reati lungo le principali arterie di collegamento.

L'intervento è scattato intorno alle 12.15 dello scorso fine settimana, quando una pattuglia della Polstrada ha intimato l'alt all’automobilista per un controllo. Il nervosismo mostrato dal conducente e il forte odore di marijuana proveniente dall'auto hanno insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti. La perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta, nel bagagliaio, di un borsone contenente 27 involucri termosaldati. Le successive analisi del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica di Arezzo hanno confermato che la sostanza sequestrata era riconducibile ai cannabinoidi, per un peso complessivo di 13,732 chili.

Le verifiche sono poi proseguite nell'abitazione del 36enne, dove, nel corso di una perquisizione domiciliare, sono state rinvenute ulteriori quantità di marijuana e hashish, oltre a sostanze anabolizzanti.

Per l'uomo è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

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