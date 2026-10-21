A Empoli è nato il Centro Endocrino Metabolico: il punto di riferimento per la salute endocrina e metabolica

A Empoli è già operativo il Centro Endocrino Metabolico Dottoressa Valentina Belardi, un nuovo ambulatorio polispecialistico moderno e funzionale dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie endocrine, metaboliche e diabetologiche.

La struttura, situata in via Fratelli Rosselli 49, è stata progettata per offrire ai pazienti un ambiente nuovo, accogliente e organizzato, nel quale competenza medica, attenzione alla persona e qualità degli spazi si integrano per creare un’esperienza di cura completa.

Il Centro è nato con l’obiettivo di offrire un modello sanitario fondato sulla collaborazione tra specialisti e sulla costruzione di percorsi personalizzati, mettendo al centro la persona e le sue esigenze.

Il Centro si rivolge a donne e uomini e accoglie pazienti provenienti da Empoli e da diverse zone della Toscana, che scelgono la struttura per la possibilità di trovare in un unico percorso competenze specialistiche integrate. Per prenotazioni contattare lo 05711657231.

Un modello di cura integrato: un team di specialisti per percorsi su misura al paziente

Il Centro Endocrino Metabolico Dottoressa Valentina Belardi nasce con l’obiettivo di superare una visione frammentata della medicina, creando un modello nel quale medici specialisti e professionisti sanitari collaborano tra loro per costruire percorsi di cura personalizzati.

Molte condizioni endocrine e metaboliche coinvolgono diversi aspetti della salute e richiedono una valutazione complessiva della persona.

Metabolismo, ormoni, alimentazione, stile di vita e condizioni cliniche individuali sono elementi strettamente collegati: per questo il Centro propone un approccio integrato nel quale ogni specialista contribuisce alla definizione del percorso più adeguato.

Tra le aree specialistiche presenti:

Endocrinologia

Diabetologia

Gastroenterologia ed Epatologia

Nutrizione clinica e Dietistica

Osteoporosi e metabolismo osseo

Endocrino-ginecologia

Ortopedia

Podologia

Psicologia e psicoterapia

La presentazione alla città con il Sindaco Alessio Mantellassi e l’Assessora Laura Mannucci

Il Centro Endocrino Metabolico Dottoressa Valentina Belardi è stato presentato ufficialmente alla comunità empolese alla presenza del Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e dell’Assessora Laura Mannucci.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per far conoscere una realtà sanitaria già operativa, nata con l’obiettivo di offrire al territorio un nuovo modello di assistenza specialistica fondato su prevenzione, diagnosi e percorsi di cura integrati.

Durante la presentazione è stato illustrato il progetto del Centro: un ambulatorio polispecialistico moderno, nel quale specialisti diversi collaborano attivamente per accompagnare il paziente attraverso un percorso personalizzato

Guarda il video dell’inaugurazione

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Percorsi dedicati al metabolismo, alla perdita di peso e alla nutrizione

Uno degli ambiti centrali del Centro riguarda la gestione delle problematiche metaboliche e del peso. In alcuni casi la difficoltà nel perdere peso non dipende esclusivamente dall’alimentazione, ma può essere collegata anche a fattori endocrini, ormonali o metabolici che richiedono una valutazione specialistica.

Per questo il percorso può partire da una visita endocrinologica, fondamentale per comprendere il quadro generale della persona, individuare eventuali alterazioni e definire la strategia più adeguata.

Il Centro propone percorsi personalizzati che integrano valutazione medica, nutrizione e monitoraggio nel tempo:

Percorso Medico Nutrizionale (PMN) ;

; Kyminasi Diet , percorso dedicato alla gestione del peso attraverso un approccio strutturato seguito da professionisti sanitari;

, percorso dedicato alla gestione del peso attraverso un approccio strutturato seguito da professionisti sanitari; Dieta chetogenica , attraverso programmi personalizzati;

, attraverso programmi personalizzati; Percorsi farmacologici, quando indicati all’interno di un progetto terapeutico personalizzato, con il paziente seguito dal personale medico del Centro attraverso valutazioni periodiche e monitoraggio del percorso.

L’obiettivo è costruire un percorso individualizzato, perché la gestione del peso richiede spesso un approccio che tenga conto della persona nella sua complessità.

Un percorso integrato tra endocrinologia e ginecologia

Particolare attenzione è dedicata anche alla salute femminile, dove aspetti ginecologici, endocrini e metabolici sono spesso strettamente collegati.

Il Centro propone percorsi dedicati a:

Menopausa e premenopausa

Ginecologia

Ostetricia

Infertilità di coppia

Poliabortività

Programmazione della gravidanza

Gravidanza

Contraccezione

Menopausa e premenopausa

Endometriosi

Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS)

Disturbi del ciclo mestruale

Ginecologia endocrinologica

Sono inoltre disponibili attività di prevenzione ginecologica, tra cui Pap test, ecografie ginecologiche transvaginali ed ecografie ostetriche.

L’integrazione tra endocrinologo e ginecologo permette di affrontare in modo completo condizioni nelle quali equilibrio ormonale, metabolismo e salute della donna sono strettamente connessi.

Diabetologia: visite specialistiche e certificazioni per il rinnovo della patente

Presso il Centro Endocrino Metabolico Dottoressa Valentina Belardi di Empoli è possibile effettuare visite diabetologiche dedicate alla diagnosi, al monitoraggio e alla gestione del diabete mellito, del prediabete, dell’insulino-resistenza e delle alterazioni del metabolismo glucidico. Il percorso specialistico è orientato al controllo della patologia, alla prevenzione delle complicanze e alla definizione di strategie personalizzate, in base alle esigenze cliniche di ciascun paziente.

Tra i servizi offerti dal Centro rientrano anche le visite diabetologiche finalizzate al rilascio della certificazione per il rinnovo della patente di guida, rivolte alle persone con diabete che necessitano della documentazione specialistica prevista dalla procedura di rinnovo.

Un servizio importante che consente di affrontare nello stesso contesto specialistico sia le esigenze legate alla gestione della patologia sia quelle connesse agli adempimenti per la patente, con attenzione alla documentazione clinica necessaria e alle indicazioni previste dalla normativa vigente.

L’obiettivo è offrire un’assistenza diabetologica attenta e personalizzata, accompagnando il paziente nel controllo della propria salute e nelle diverse necessità legate alla convivenza con il diabete.

Osteoporosi e metabolismo: prevenzione e cura della salute delle ossa

All’interno del Centro è presente anche un percorso dedicato all’osteoporosi e al metabolismo osseo.

La prevenzione, la diagnosi precoce e il monitoraggio della salute delle ossa rappresentano aspetti fondamentali per accompagnare il paziente attraverso un percorso personalizzato.

L’approccio integrato permette di valutare la salute ossea considerando anche metabolismo, ormoni e fattori di rischio individuali.

Ortopedia e podologia: salute del movimento e attenzione anche agli sportivi

Presso il Centro Endocrino Metabolico Dottoressa Valentina Belardi di Empoli, l’attività specialistica ortopedica è dedicata alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento delle principali patologie che interessano ossa, articolazioni, muscoli, tendini e legamenti, con l’obiettivo di favorire il recupero della funzionalità, migliorare la mobilità e contribuire alla qualità della vita dei pazienti.

La visita ortopedica rappresenta un importante momento di valutazione per chi soffre di dolori articolari o muscolari, limitazioni nei movimenti, disturbi della postura, conseguenze di traumi o problematiche degenerative dell’apparato locomotore.

Lo specialista ortopedico si occupa dell’inquadramento clinico di numerose condizioni, tra cui artrosi, tendiniti, infiammazioni articolari, lesioni muscolari e legamentose, dolori alla schiena e al collo, problematiche della spalla, dell’anca, del ginocchio, della mano, del piede e della colonna vertebrale.

In questa prospettiva, l’integrazione tra ortopedia, endocrinologia, diabetologia e professionisti della nutrizione può contribuire alla definizione di percorsi personalizzati, orientati non soltanto al trattamento dei sintomi, ma anche all’individuazione dei fattori che possono favorirne l'insorgenza o la persistenza.

All’interno del Centro opera anche la figura del podologo. Il piede rappresenta la base del movimento e un corretto appoggio è fondamentale sia nella vita quotidiana sia per chi pratica attività sportiva. La valutazione podologica permette di individuare eventuali alterazioni dell’appoggio, problematiche posturali e fattori di rischio. Particolare attenzione è dedicata anche al piede diabetico, attraverso un percorso integrato con la diabetologia per la prevenzione e la gestione delle possibili complicanze.

Il Centro è aperto anche al mondo dello sport, offrendo valutazioni dedicate agli sportivi con l’obiettivo di prevenire problematiche legate ai sovraccarichi, migliorare la funzionalità del piede e favorire un corretto equilibrio durante il movimento.

Psicologia e psicoterapia: un supporto specializzato anche per le problematiche metaboliche

Presso il Centro Endocrino Metabolico Dottoressa Valentina Belardi di Empoli è possibile intraprendere percorsi di consulenza psicologica e psicoterapia con una professionista specializzata anche nelle problematiche psicologiche associate alle condizioni metaboliche.

Il rapporto tra benessere psicologico e salute metabolica è particolarmente importante: difficoltà nella gestione del peso corporeo, cambiamenti dello stile di vita, rapporto con il cibo e convivenza con patologie croniche possono influenzare profondamente la quotidianità e l'equilibrio emotivo della persona.

Il supporto psicologico può aiutare ad affrontare le difficoltà legate al cambiamento delle abitudini, a sviluppare una maggiore consapevolezza dei propri comportamenti e a sostenere la motivazione durante i percorsi di cura. L'intervento può essere utile anche quando stress, emozioni e vissuti personali interferiscono con il rapporto con l'alimentazione e con la gestione della propria salute.

All'interno del Centro, la presenza della psicologa psicoterapeuta si inserisce in una visione integrata della salute, nella quale il benessere psicologico viene considerato parte integrante del percorso di cura.

Il Centro è guidato dalla dottoressa Valentina Belardi

Il Centro Endocrino Metabolico Dottoressa Valentina Belardi è stato fondato ed è guidato dalla dottoressa Valentina Belardi, medico endocrinologo con una solida formazione specialistica e una lunga esperienza nel campo delle patologie endocrine e metaboliche.

La dottoressa Valentina Belardi ha maturato il proprio percorso specialistico presso l’Università di Pisa, all’interno della prestigiosa scuola endocrinologica diretta dal professor Aldo Pinchera, figura di riferimento nazionale e internazionale nel campo dell’endocrinologia.

Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze professionali in diversi contesti sanitari italiani e internazionali come New York.

È inoltre alla guida di un percorso professionale che comprende attività ambulatoriali in diverse aree d’Italia, esperienza che ha contribuito alla nascita del Centro Endocrino Metabolico di Empoli.

La cura come un viaggio che inizia e prosegue all’interno degli ambulatori

Alla base della filosofia del Centro Endocrino Metabolico c’è il concetto della cura come un viaggio.

Ogni persona affronta un percorso diverso e può avere bisogno di essere accompagnata attraverso tappe differenti, da differenti professionisti, capaci di collaborare e lavorare in team.

Questa idea prende forma anche negli ambienti della struttura: ogni ambulatorio è dedicato a una città del mondo e ne racconta l’identità attraverso immagini e dettagli caratteristici.

Gli ambulatori sono dedicati a Tokyo, New York, San Francisco, Sidney e Parigi e diventano così tappe simboliche del percorso del paziente.

Ogni ambulatorio è stato personalizzata con fotografie dedicate alle città di riferimento e un modellino Lego rappresentativo, creando ambienti moderni, accoglienti e capaci di trasmettere attenzione anche nei dettagli.

Accoglienza, accessibilità e attenzione alle famiglie

Grande attenzione è stata dedicata anche all’esperienza del paziente. Il Centro dispone di un ingresso dedicato, pensato per agevolare le persone con difficoltà motorie o chi necessita di essere accompagnato, di uno spazio dedicato ai bambini e del wifi a disposizione dei pazienti.

La struttura è stata progettata anche per accogliere le famiglie: all’interno degli spazi è presente un fasciatoio dedicato ai più piccoli, un’attenzione concreta per rendere più confortevole la permanenza dei genitori che accompagnano i propri figli.

Esami diagnostici: è attiva la convenzione con la Misericordia di Empoli

Per offrire un servizio sempre più completo ai pazienti, il Centro propone anche attività legate alla prevenzione e alla diagnostica, tra cui tamponi e Pap test, che vengono effettuato in attività ambulatoriale dalla nostra ginecologa.

È stata inoltre attivata un’importante convenzione con la Misericordia di Empoli, che consente a tutti i pazienti del Centro Endocrino Metabolico di usufruire di un 10% di sconto sulle prestazioni diagnostiche.

Gli esami possono essere prenotati direttamente dalla reception del Centro Endocrino Metabolico, oppure presso la Misericordia di Empoli usufruendo della convenzione dedicata, con ricetta medica rilasciata dai professionisti del Centro.

Come prenotare una visita

È possibile prenotare una visita presso il Centro Endocrino Metabolico Dottoressa Valentina Belardi attraverso diversi canali. Nel nostro sito www.centroendocrinometabolico.it , dove sono presenti tutte le informazioni sull’attività, è attivo anche il servizio di prenotazione online. Nel caso non fossero disponibili, è consigliabile contattare direttamente il Centro. Le prenotazioni, infatti, si possono effettuare anche telefonicamente o via mail.

Per informazioni e prenotazioni:

☎️ Telefono fisso

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📱 Telefono mobile

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