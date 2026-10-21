A Fucecchio si parla di Intelligenza Artificiale nello sport

Nell'ambito del progetto nazionale "L'intelligenza artificiale nello sport e per lo sport", il Comitato ANSMeS provinciale di Firenze (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP), in collaborazione con il Comune di Fucecchio, organizza un convegno sul tema "L'intelligenza artificiale nello sport è utile o no?".

All'iniziativa, in programma sabato 24 ottobre alle ore 10 presso l'auditorium La Tinaia, interverranno: Roberto Vinciguerra, giornalista sportivo e storico del calcio; Giuseppe Giordano, dottore in Scienze del Coaching; Alessandro La Greca, innovation manager Enterprise Architect. A moderare l'incontro sarà Franco Morabito, giornalista sportivo e presidente dell'Ussi Toscana.

Durante il convegno si terrà inoltre la consegna del premio provinciale ANSMeS "Paolo D'Elia" 2026 a Ferdinando Cigna.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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