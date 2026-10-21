A Lucca Comics & Games la graphic novel sull'eccidio del Padule di Fucecchio

Sarà a Lucca Comics & Games il fumetto sull’eccidio del Padule di Fucecchio realizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e del Comune di Ponte Buggianese. “23 agosto 1944. Il Padule fu accerchiato” il titolo della graphic novel, creata da Marcello Mangiantini e Mirco Pucci, che prima della trasferta lucchese, in programma per il 28 e il 29 ottobre, è stata presentata a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione Toscana, alla presenza degli autori.

Il progetto editoriale, curato da Cut-Up Publishing, racconta attraverso il linguaggio del fumetto e un dialogo tra ieri ed oggi uno degli episodi più dolorosi della storia toscana del Novecento, avvenuto il 23 agosto 1944, quando nel Padule di Fucecchio le vite di centinaia di civili furono spezzate dalla violenza nazifascista.

“Raccontare questa tragedia attraverso un fumetto che intreccia passato e presente è una scelta importante e necessaria – commenta il presidente della Regione Eugenio Giani –. L’idea di partire dallo sguardo curioso di alcuni ragazzi, che si interrogano davanti alle lapidi commemorative e ascoltano il racconto di chi quei fatti li conosce e li custodisce, permette ai giovani lettori di immedesimarsi, comprendere e sentire come propria una storia che appartiene all’intera comunità. Coltivare la memoria significa difendere i valori della libertà, della pace e della democrazia. È un dovere civile che affida alle nuove generazioni il compito di non dimenticare”.

“L’eccidio del Padule non è una pagina lontana dei libri di storia: è una ferita che appartiene alla nostra comunità e che continua a interrogarci – afferma il sottosegretario alla presidenza della Regione Bernard Dika –. Custodire questi luoghi significa custodire i valori che da quella tragedia sono nati e si sono rafforzati: il rifiuto della violenza, la difesa della libertà, l’impegno per la pace. Se le nuove generazioni sapranno riconoscere nel Padule non solo

un paesaggio, ma un patrimonio di memoria e coscienza civile, allora il sacrificio di chi vi perse la vita non sarà stato vano”.

“Questo fumetto non è solo un’opera editoriale: è un ponte tra chi ha vissuto quegli eventi e chi oggi ne eredita la memoria, tra la storia e la scuola, tra il passato e il futuro della nostra comunità – spiega il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi –. Con un linguaggio immediato, accessibile, capace di unire rigore storico e forza narrativa, permette ai ragazzi di avvicinarsi alla storia locale non come a un capitolo lontano, ma come a un racconto vivo, che parla di persone, scelte, coraggio e sofferenza”.

Alla realizzazione del fumetto ha collaborato Gianluca Fulvetti, professore associato di Storia contemporanea all’Università di Pisa, che ha fornito la consulenza storica. L’opera si propone di restituire alle nuove generazioni la memoria di quei fatti con un approccio accessibile, rigoroso e coinvolgente, unendo la forza delle immagini alla fedeltà della ricostruzione storica.

“La presentazione in Regione di questo fumetto è un momento importante per trasmettere alle giovani generazioni la memoria dell’eccidio del Padule di Fucecchio in modo inusuale rispetto alle consueta narrazione trovata sulle pagine dei libri di storia – sottolinea Alessio Spinelli, consigliere speciale del presidente Giani, già sindaco del Comune di Fucecchio, intervenuto alla presentazione del volume –. Attraverso immagini e racconti, il fumetto rende accessibile e coinvolgente una pagina tragica della nostra storia, trasformando la memoria in conoscenza e consapevolezza. Presentare quest’opera in un contesto internazionale come Lucca Comics & Games significa affidare a un linguaggio contemporaneo e immediato il compito di mantenere vivo il ricordo e promuovere una riflessione profonda sui valori della pace e della democrazia”.

Il fumetto sarà portato nelle scuole del territorio. In particolare il volume sarà donato agli alunni della scuola secondaria di primo grado “Padre Filippo Cecchi” di Ponte Buggianese.

“L’augurio è che diventi occasione di dialogo tra generazioni, strumento per capire che la storia non è qualcosa di lontano, ma un tessuto che continua ad influenzare il presente” auspica la vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Ponte Buggianese Maria Grazia Baldi, presente a Palazzo Strozzi Sacrati.

I fumettisti Marcello Mangiantini e Mirco Pucci, autori della graphic novel, saranno ospiti a Lucca Comics & Games mercoledì 28 ottobre, dalle 10.30 alle 11.30, nello spazio di Lucca Junior, all’interno del Real Collegio, con lo storico Gianluca Fulvetti per un laboratorio dedicato ai più piccoli. Giovedì 29 saranno invece al Paladediche, a Palazzo Ducale, dalle 12 alle 13.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa