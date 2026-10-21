Anche a Empoli studenti in piazza contro il caro-vita: manifestazione sabato 24 ottobre

"Generazione senza futuro". È con questo slogan, che sta circolando su un volantino in queste ore su social e chat, che gli studenti empolesi si uniscono alle manifestazioni contro il caro-vita che stanno riguardando un po' tutta Italia. È stata infatti organizzata una manifestazione per sabato 24 ottobre, alle 8.30, con ritrovo in via Bonistallo. Una manifestazione che gli studenti ci tengono a definire "aperta a tutta la cittadinanza"

"Gli studenti e le studentesse di Empoli scendono in piazza perché andare a scuola e avere un futuro non possono e non devono essere privilegi per pochi. Il carovita rende difficile permettersi il necessario e tra rincari dei libri, edifici scolastici fatiscenti, trasporti inefficienti e troppo costosi, i diritti allo studio, alla casa e a una vita dignitosa vengono costantemente negati. Questa mobilitazione parte direttamente dal corpo studentesco, ma è aperta e si rivolge a tutta la cittadinanza: la difesa della scuola pubblica e di una vita dignitosa è una battaglia che riguarda ognuno di noi. Il futuro è un nostro diritto, non un privilegio", così gli organizzatori.

Non solo generiche rivendicazioni, ma richieste precise: "Chiediamo fondi veri per le nostre province, così da intervenire sui plessi fatiscenti e inospitali, vogliamo una scuola dove il tetto sul quale intervenire sia quello al di sopra delle nostre teste, e non dei ragazzi stranieri in una classe. Chiediamo che le risorse vengano utilizzate per contrastare il carovita, tutelando il welfare invece di continuare ad aumentare le spese militari".