Apericena con Andrea Yuu Dentuto al Piccolo Museo del Giocattolo

Tornano gli appuntamenti al Piccolo Museo del Giocattolo di Cerreto Guidi. Sabato 24 ottobre, l'home restaurant ospiterà una serata speciale all'insegna del fumetto, del collezionismo, della cultura giapponese e del buon cibo. Ospite d'eccezione sarà Andrea Yuu Dentuto, disegnatore, animatore ed esperto di cultura giapponese, noto per la sua collaborazione in Giappone con Monkey Punch, il creatore di Lupin III. Dentuto sarà inoltre ospite venerdì 23 ottobre, alle ore 15, su Radio Lady, dove dialogherà con Paolo Grasso.

Disegnatore, animatore ed esperto di cultura giapponese, Dentuto ha collaborato con Monkey Punch, il creatore del personaggio di Lupin III. È riconosciuto come uno dei principali storiografi e illustratori ufficiali di Lupin III. Ha lavorato sulle tavole del nipote del ladro gentiluomo più famoso del mondo e pubblicato innumerevoli storici contributi dedicati al personaggio.

L'appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre, a partire dalle ore 20, al Piccolo Museo del Giocattolo, per un'apericena in compagnia dell'artista. Nel corso della serata sarà possibile ascoltare curiosità sul Giappone, aneddoti sulla collaborazione con Monkey Punch e racconti legati alla nascita e al successo del mito di Lupin III. Non mancheranno sessioni di disegno dal vivo e un firmacopie.

I partecipanti avranno inoltre l'opportunità di visitare il museo e scoprire la sua collezione di giocattoli vintage, fumetti e action figure.

La partecipazione è su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Piccolo Museo del Giocattolo tramite messaggio privato oppure telefonare al numero 347 497 9742.

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