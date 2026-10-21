Baldini (Lega Certaldo) a Strasburgo: "Avanti con Salvini"

«Da Strasburgo sostengo con convinzione la mozione congressuale presentata da Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint e Silvia Sardone. Servono regole certe sull’immigrazione, una cittadinanza che si meriti e un NO a qualsiasi tentativo di imporre la sharia in Italia. Non possiamo accettare che le nostre leggi, la nostra libertà e la nostra identità vengano messe in discussione da chi pretende di imporre modelli incompatibili con i nostri principi. Su questi temi non sono ammesse ambiguità, né compromessi.

Il 24 e 25 ottobre sarò a Milano, in qualità di delegato al congresso federale della Lega, per sostenere la conferma di Matteo Salvini alla guida del Movimento. In una fase decisiva per il futuro del nostro Paese, la Lega deve continuare a essere un punto di riferimento per chi chiede sicurezza, difesa dei confini e rispetto del nostro paese. Non è il momento di arretrare, ma di rilanciare le nostre battaglie con ancora più determinazione. Senza paura di andare controcorrente e senza chiedere il permesso a nessuno».

Fonte: Ufficio Stampa

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