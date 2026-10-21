Cecina, 43enne arrestato per spaccio: in casa oltre mezzo chilo di hashish

Cronaca Cecina
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I carabinieri lo tenevano d'occhio da tempo per i suoi movimenti sospetti in città. Sequestrati circa 550 grammi di hashish, cocaina, marijuana, un bilancino di precisione e 380 euro in contanti

I carabinieri della Compagnia di Cecina hanno arrestato un 43enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo aveva attirato da tempo l'attenzione dei militari, che, nel corso di mirati servizi antidroga, lo avevano notato aggirarsi spesso in città in atteggiamento sospetto e incontrare persone sempre diverse, in circostanze apparentemente casuali.

I sospetti hanno spinto i carabinieri a monitorarlo fino a decidere di effettuare un controllo nella sua abitazione. Qui, il forte odore caratteristico e la presenza di uno spinello consumato sul tavolo della cucina, insieme al crescente nervosismo dell'uomo, hanno indotto i militari ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione ha portato al rinvenimento di circa 550 grammi di hashish, suddivisi in quattro panetti e vari pezzi, 21 involucri, circa 10 grammi di cocaina e 7 grammi di marijuana. Sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione e 380 euro in contanti.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Al termine delle formalità, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 43enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, al termine della quale la misura è stata confermata con l'aggiunta del braccialetto elettronico.

L'operazione rientra nell’ambito dei controlli intensificati nell'area urbana compresa tra piazza Carducci, piazza Nilde Iotti e piazza Gramsci, oltre che nelle strade limitrofe.

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