Consiglio regionale, quattro consiglieri designati nei comitati regionali

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Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità, nella seduta di martedì 20 ottobre, le designazioni di quattro consiglieri regionali in due organismi consultivi. Simona Querci (Partito democratico) e Matteo Zoppini (Fratelli d’Italia) rappresenteranno l’Assemblea legislativa nel Comitato regionale delle rievocazioni storiche, mentre Claudio Gemelli (Fratelli d’Italia) e Luca Rossi Romanelli (Movimento 5 Stelle) sono stati designati per il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.

Le proposte di delibera saranno trasmesse alla Giunta regionale per le nomine. Le due procedure sono state illustrate in Aula dalle presidenti delle commissioni competenti: Diletta Fallani (Avs), alla guida della commissione Cultura, per le rievocazioni storiche, e Brenda Barnini (Pd), presidente della commissione Sviluppo economico e rurale, per il Comitato dei consumatori.

Il Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana, istituito il 10 giugno 2022 in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 27/2021, ha il compito di tutelare, valorizzare e coordinare il patrimonio delle manifestazioni storiche e delle associazioni di rievocazione presenti sul territorio.

Gemelli e Rossi Romanelli entreranno invece nel Comitato regionale dei consumatori e degli utenti fino alla conclusione della legislatura, senza diritto di voto.

Nel corso della dichiarazione di voto è intervenuto il vicepresidente dell’Assemblea legislativa Diego Petrucci (FdI), che ha criticato il mancato collegamento tra le designazioni e la legge sul commercio equo e solidale, approvata poco prima.

Petrucci ha definito la scelta "occasione persa", sostenendo che si sarebbe potuto "creare un collegamento diretto della precedente legge sul consumo equo e solidale con il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti con un indirizzo specifico".

Il vicepresidente ha quindi chiesto "di ritirare la proposta di delibera per la dignità dell’Assemblea".

Fonte: Toscana Consiglio Regionale


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