Consiglio regionale, quattro consiglieri designati nei comitati regionali

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità, nella seduta di martedì 20 ottobre, le designazioni di quattro consiglieri regionali in due organismi consultivi. Simona Querci (Partito democratico) e Matteo Zoppini (Fratelli d’Italia) rappresenteranno l’Assemblea legislativa nel Comitato regionale delle rievocazioni storiche, mentre Claudio Gemelli (Fratelli d’Italia) e Luca Rossi Romanelli (Movimento 5 Stelle) sono stati designati per il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.

Le proposte di delibera saranno trasmesse alla Giunta regionale per le nomine. Le due procedure sono state illustrate in Aula dalle presidenti delle commissioni competenti: Diletta Fallani (Avs), alla guida della commissione Cultura, per le rievocazioni storiche, e Brenda Barnini (Pd), presidente della commissione Sviluppo economico e rurale, per il Comitato dei consumatori.

Il Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana, istituito il 10 giugno 2022 in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 27/2021, ha il compito di tutelare, valorizzare e coordinare il patrimonio delle manifestazioni storiche e delle associazioni di rievocazione presenti sul territorio.

Gemelli e Rossi Romanelli entreranno invece nel Comitato regionale dei consumatori e degli utenti fino alla conclusione della legislatura, senza diritto di voto.

Nel corso della dichiarazione di voto è intervenuto il vicepresidente dell’Assemblea legislativa Diego Petrucci (FdI), che ha criticato il mancato collegamento tra le designazioni e la legge sul commercio equo e solidale, approvata poco prima.

Petrucci ha definito la scelta "occasione persa", sostenendo che si sarebbe potuto "creare un collegamento diretto della precedente legge sul consumo equo e solidale con il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti con un indirizzo specifico".

Il vicepresidente ha quindi chiesto "di ritirare la proposta di delibera per la dignità dell’Assemblea".

Fonte: Toscana Consiglio Regionale