EgoCity torna al Calasanzio: una lettura intima e innovativa di Empoli

Torna l'evento EgoCity - Sviluppo di comunità sensibili promosso dall'Istituto Calasanzio di Empoli, a cura di Mirco Donati e Francesca Bagni. L'evento, che si terrà nei locali del Calasanzio, sarà inaugurato sabato 24 ottobre alle ore 10.

Saranno esposte opere fotografiche e letterarie (poesia e prosa) dei ragazzi delle classi IV e V del liceo scientifico realizzate nel corso di un progetto volto a far riflettere sul rapporto tra l'Io e lo spazio geografico. Una lettura, intima e innovativa, della città di Empoli, che torna a un anno di distanza dalla presentazione nella prima edizione del festival /contè.sto/.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Empoli ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione scuole libere.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa