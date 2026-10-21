Under 19 Gold, vittoria sudata per l'Etrusca Basket contro Cecina

Grande atletismo e una partita piena di emozioni in campo a Fontevivo lunedì sera.

Coach Menconi: "Cecina è una squadra molto competitiva composta da un buon numero di giocatori che sono protagonisti nel roster di b2. È stata una partita equilibrata decisa solo nei minuti finali. Per quanto riguarda noi siamo una squadra completamente nuova e, sotto certi aspetti, si vede, ma abbiamo fatto passi in avanti sulle richieste difensive e nell’esecuzione di alcuni fondamentali offensivi".

Adesso si torna in esterna: lunedì 26 ottobre si gioca sul campo della Devitalia Sport Pisa I.E.S..

La Patrie Etrusca Basket vs Stella Marina Basket Cecina 83 – 79

(23-19, 19-23, 23-23, 18-14)

Tabellino: Belli 18, Fontanelli 3, Genasi 18, Eihmanis 2, Roventini 13, Ferrini 2, Salvietti 4, Zecchi 16, Pipolo 3, Borghesi 4. All. Martelloni. Ass.te Menconi.

Fonte: Etrusca Basket